Помощник Зеленского: мирный план по Украине — единственный способ положить конец войне России

Украина считает ухаживание за глобальным югом своим главным приоритетом

Россия наладила отношения с регионом во время войны

Украина рассматривает свой план как единственный путь к миру

Киев сопротивляется распространению очередных мирных планов

КИЕВ (Рейтер) — Главный помощник президента Владимира Зеленского заявил, что киевский мирный план является единственным способом положить конец войне России в Украине и что время для посредничества истекло.

Старший дипломатический советник Игорь Зовква заявил Рейтер, что Украина не заинтересована в прекращении огня, которое блокирует территориальные приобретения России, и хочет реализовать свой мирный план, который предусматривает полный вывод российских войск.

В последние месяцы он отказался от ряда мирных инициатив со стороны Китая, Бразилии, Ватикана и Южной Африки.

«Не может быть бразильского мирного плана, китайского мирного плана или южноафриканского мирного плана, когда вы говорите о войне на Украине», — сказал Зовква в интервью поздно вечером в пятницу.

В этом месяце Зеленский сделал серьезный толчок к объединению Глобального Юга в ответ на мирные шаги некоторых его членов. Он принял участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии 19 мая и провел переговоры с принимающей стороной наследным принцем Мохаммедом бен Салманом, иракской и другими делегациями.

Затем он отправился в Японию, где встретился с лидерами Индии и Индонезии — важными голосами на Глобальном Юге — в кулуарах саммита крупнейших экономических держав «Большой семерки» в Хиросиме.

В то время как Киев пользуется сильной поддержкой Запада в своей борьбе против Кремля, он не имеет такой же поддержки со стороны Глобального Юга — термин, обозначающий Латинскую Америку, Африку и большую часть Азии, — куда Россия годами вкладывала дипломатическую энергию.

Москва укрепила свои связи с державами Глобального Юга во время войны на Украине, в том числе продала больше своей энергии Индии и Китаю.

В ответ на западное эмбарго на импорт российской нефти по морю Россия перенаправляет поставки со своих традиционных европейских рынков в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в понедельник находился в Найроби в надежде заключить торговое соглашение с Кенией, во время войны часто ездил в Африку, а этим летом в Санкт-Петербурге состоится саммит Россия-Африка.

В знак того, что Украина пытается бросить вызов дипломатическому влиянию России, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе отправился во второй военный тур по Африке.

Зовква из Украины сказал, что получение поддержки на глобальном юге является главным приоритетом. Он сказал, что, хотя в начале вторжения Украина сосредоточилась на отношениях с западными партнерами, обеспечение мира было заботой всех стран.

Он преуменьшил вероятность призывов к диалогу с Россией со стороны Папы Франциска, назвавшего оккупированные украинские земли «политической проблемой».

«В этот период открытой войны нам не нужны никакие посредники. Слишком поздно для посредничества», — сказал он.

Саммит мира

Зовква сказал, что реакция на мирный план Украины из 10 пунктов была очень положительной на саммите G7.

«Ни одна (точечная) формула не вызывает опасений (G7)», — сказал Зовква.

Он сказал, что Киев хочет, чтобы лидеры G7 помогли привлечь как можно больше южных лидеров на предложенный Киевом «мирный саммит» этим летом, добавив, что место проведения все еще обсуждается.

Россия заявила, что открыта для мирных переговоров с Киевом, которые зашли в тупик через несколько месяцев после вторжения. Но она настаивает на том, чтобы любые переговоры основывались на «новых реалиях», а именно на объявленной ею аннексии пяти подконтрольных ей украинских областей, полностью или частично — условие, которое Киев не примет.

Китай, вторая по величине экономика в мире и крупнейший торговый партнер Украины до войны, продвигал концепцию мира из 12 пунктов, которая призывает к прекращению огня, но не осуждает вторжение и не обязывает Россию уйти с оккупированных территорий.

Пекин, имеющий тесные связи с российским руководством, в этом месяце направил в Киев и Москву своего высокопоставленного посланника Ли Хуэя для поощрения мирных переговоров.

По словам Зовквы, посланник был подробно проинформирован о ситуации на поле боя, на Запорожской атомной электростанции, в электросети и о передаче в Россию украинских детей, что, по мнению Киева, является российским военным преступлением.

«Он слушал очень внимательно. Немедленного ответа не последовало… Посмотрим. Китай — мудрая страна, понимающая свою роль в международных делах».

(Эта история была перефразирована, чтобы добавить слово «точка» в параграф 16)

Репортаж Макса Хандера. Монтаж Тома Палмфорта и Джона Бойла

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