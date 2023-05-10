Нью-Дели: Помощник президента Владимира Зеленского Михаил Подолак заявил во вторник, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной — это не «голливудский фильм», и не следует ожидать, что надвигающаяся контратака Киева станет в нем поворотным моментом.

«Когда мы говорим о контрнаступлении, оно приведет к развалу России или, наоборот, завоеваний для Украины не будет, создается впечатление, что мы находимся в голливудском фильме, где начинается великая битва за Средиземье и одна битва ибо Гондор решит все. Такого не бывает. Россия сегодня В сообщении цитируется Подолак.

Он добавил, что долгожданная атака представляет собой совокупность «множества событий», одни из которых могут быть «более успешными, а другие — менее (успешными)».

Комментарии Подолака, похоже, согласуются с недавними заявлениями украинских и других западных лидеров, которые предупредили людей, что они возлагают очень большие надежды на с нетерпением ожидаемое нападение.

Процесс, который должен был начаться весной, даже в конце зимы, пока не материализовался.

Главный дипломат в Киеве Дмитрий Кулеба недавно посоветовал не рассматривать контратаку как решающий момент во всем конфликте.

Несколько высокопоставленных официальных лиц США также выразили сомнения в том, что Украина сможет достичь заявленной цели по изгнанию российских войск со всех территорий, на которые она претендует, в ближайшее время. Более того, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби недавно предупредил, что Москва вскоре может начать новое собственное наступление.

«Весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться… мы можем ожидать, что русские захотят начать наступление в некоторых районах», — сказал Кирби государственному «Голосу Америки» в пятницу.

С участием агентств

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Обновлено: 10 мая 2023 г., 14:22:39 IST