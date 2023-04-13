Помощник: Находящийся в заключении лидер российской оппозиции болен и, возможно, отравлен

Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный находится в плохом состоянии из-за нового подозрения на отравление и вернулся в карцер после нескольких дней обычного заключения, сообщила в среду пресс-секретарь.

46-летний Навальный заболел в прошлую пятницу, когда его выпустили из карцера и поместили в традиционную камеру, сообщила The Associated Анна Федута, вице-президент Фонда Навального по борьбе с коррупцией. Нажимать. Он потерял около 18 фунтов за последние 15 дней. Навальный написал в Twitter в понедельник, что его отправили обратно в карцер еще на 15 суток.

Один из его адвокатов, Вадим Кобзев, написал в Твиттере после визита к нему в тюрьму: «Скорая помощь была вызвана рано утром в субботу из-за сильных болей в животе, но диагноз Навальному не поставили».

«Мы полагаем, что ему медленно вводили низкие дозы яда» в таблетках, которые ему давали, сказал Ведута, не называя себя.

В прошлом месяце снятый документальный фильм о Навальном получил «Оскар». В документальном фильме рассказывается о карьере Навального в борьбе с официальной коррупцией, его почти смертельном отравлении нервно-паралитическим веществом в 2020 году, в котором он обвиняет Кремль, его пятимесячном выздоровлении в Германии и его возвращении в Москву в 2021 году, где он содержится под стражей. Позже он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы, а в прошлом году осужден по другим обвинениям и приговорен еще к девяти годам лишения свободы.

Столкнувшись с безжалостным давлением со стороны российских властей, Навальный находился в изоляции в маленьком карцере. Ему разрешено писать письма или время от времени навещать своего адвоката.

Пресс-секретарь правительства Германии Кристиана Хоффманн заявила в среду, что Германия с «крайней обеспокоенностью» приняла к сведению сообщения об ухудшении здоровья Навального. Она добавила, что Берлин хотел «отменить явно бесчеловечное обращение, которому он подвергается в тюрьме», и хотел, чтобы российские власти обеспечили ему медицинскую помощь и его освобождение.