Помощник становится воссоединением русской куклы, а Чарли Барнетт присоединяется к актерскому составу.

Основываясь на другой информации, мы знаем, что «Помощник» также будет основан на китайских фильмах о боевых искусствах. Решение Хедленд было основано на совете, который она получила от создателя «Мандалорца» Джона Фавро, который сказал ей: «Когда вы работаете в этом мире, вы хотите вернуться к тому, каким был Джордж». [Lucas] Вдохновленный фильмами Акиры Куросавы со ссылкой на западные фильмы, Лукас признался, что выбрал роль Оби-Вана Кеноби для легендарного японского актера Тоширо Мифунэ.

На данный момент мы не можем знать, как фильмы об уся будут включены в «Послушник», но мне нравится представлять, что Стенберг, Тернер-Смит, Чон Чжэ, Хасинто, а теперь и Барнетт находятся где-то в каком-то учебном центре и тренируются. с мечами Цзяня вместо светового меча. К сожалению, если, как и ожидалось, шоу сосредоточится на восхождении ситхов, нам всем придется очень быстро привыкнуть к тому, что наши любимцы играют злодеев. Может быть, они все будут играть в джедаев, но нам лучше начать готовиться соответствующим образом на всякий случай.

«Послушник» все еще находится на ранних стадиях производства, поэтому дата выхода еще не установлена, но следующий сериал Disney+ «Звездные войны», «Андор», выйдет в эфир 21 сентября 2022 года.