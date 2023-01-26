Помощь Украине признает «повышенную» тревогу в связи с сообщениями о хакерских атаках, связанных с Россией: Центр CSE — National

Канадский центр кибербезопасности Канадская безопасность и предупреждения Критическая инфраструктура На фоне сообщений о том, что провайдеры «приняли повышенную бдительность» Русский— Связано Кибератаки Ориентация на поддерживающие правительства УкраинаGlobal News узнали.

« Служба безопасности связи (CSE) известно о сообщениях об увеличении групп хактивистов, связанных с российским правительством, которые стремятся скомпрометировать или подорвать союзников, связанных с Украиной, в ответ на постоянную поддержку со стороны правительства Украины», — заявил представитель Управления безопасности связи. Заявление в четверг вечером.

«Канадский центр кибербезопасности (Cyber ​​Center), входящий в состав CSE, напоминает канадскому сообществу кибербезопасности, особенно защитникам критической инфраструктуры и сетей оборонного сектора, проявлять повышенную осведомленность и повышать свою осведомленность и защиту от вредоносных программ. киберугрозы.

В частности, киберагентство предупреждает канадские компании об осторожности. Отказ в обслуживании (DDoS) атаки.

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Как стало известно Global News, в четверг во второй половине дня Киберцентр направил критически важным партнерам техническое предупреждение об атаках.

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Этот шаг связан с тем, что российские хакеры, похоже, нацелены на западные правительства, которые на этой неделе согласились поставить танки в Украину. Москва публично заявила, что этот шаг может рассматриваться как эскалация конфликта.

Хакеры-активисты из России Отключил многие немецкие сайты Среду многие считают ответом на решение Берлина отправить танки в Украину.

Правительство Германии заблокировало попытки западных союзников отправить танки Cheetah 2, поставленные Германией, и, наконец, твердо стояло на своем после того, как некоторые страны пообещали продолжить экспорт, даже если их запросы будут отклонены.

Четверг, Канада заявила, что отправляет Украина имеет четыре собственных танка Leopard 2.

Хакерская группа Killnet заявила, что она нацелена на правительственные веб-сайты, банки и аэропорты с помощью скоординированной DDoS-кампании, относительно простой атаки, которая направляет большие объемы интернет-трафика на целевые серверы, выводя их из строя.

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Немецкое киберагентство BSI заявило, что цифровой блиц не имел ощутимого эффекта, хотя некоторые веб-сайты оставались недоступными. Некоторые цели финансового сектора также были затронуты, говорится в отчете BSI.

Killnet — это самопровозглашенная российская группа «хактивистов», активно преследующая противников российского вторжения в Украину.

В июне группа взяла на себя ответственность за DDoS-атаку против правительства Литвы после того, как прибалтийское государство заблокировало поток товаров в российскую Калининградскую область.

Cyber ​​​​Center и другие западные агентства кибербезопасности Они предупредили о возможных российских кибератаках 11-месячная оккупация Россией Украины нанесла удар по критически важной инфраструктуре повсюду.

За месяц до начала вторжения 24 февраля Министерство внутренних дел Канады столкнулось с тем, что оно назвало «кибер-инцидентом». сообщили Global News источники Это могло быть проведено Россией или поддерживаемыми Россией хакерами. Инцидент на несколько дней нарушил работу сети агентства.



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Канада, активно поддерживающая Украину в многонедельной войне, за несколько дней до кибератаки объявила о предоставлении украинскому правительству кредита в размере 120 миллионов долларов, а также о передислокации канадских солдат для обучения киевских сил безопасности.

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По данным федерального правительства, Канада предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму 5 миллиардов долларов во время войны.

Западные чиновники говорят, что российское правительство является мировым лидером в области хакерских атак и использует кибершпионаж, чтобы получить конкурентное преимущество перед иностранными правительствами и промышленными предприятиями. Однако Москва последовательно отрицает проведение хакерских операций.

«Мы не знаем, что такое (killnet). «Мы искренне удивляемся, почему какая-то группа хакеров связана с Россией, а не с какими-то другими европейскими странами», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам на очередном брифинге в среду.

— С файлами из Reuters