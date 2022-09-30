Tech

Понимание бренда USB может стать немного проще

30 сентября, 2022
Artem Sokolov

Группа, которая курирует Он хочет, чтобы вам было проще понять, что на самом деле могут делать различные кабели и порты. Он пытается избавиться от таких брендов, как И Стремясь упростить ситуацию, производители могут не обязательно принимать изменения.

Шаги являются частью более широкого диска форума USB Implementers (), чтобы переименовать стандарты USB. В прошлом году группа представила новые логотипы для кабелей, портов и упаковки. Джефф Равенкрафт, президент и главный операционный директор USB-IF, сказал, что обновленный брендинг призван помочь людям понять, что стандарты могут дать с точки зрения скорости передачи данных и производительности, а также скорости зарядки. .

SuperSpeed ​​(также известный как USB 3) существует . Возможно, вы видели его на коробках USB-кабелей. В дальнейшем USB-IF хочет, чтобы производители кабелей использовали «USB 10 Гбит/с» вместо «SuperSpeed ​​USB 10 Гбит/с» и «USB 20 Гбит/с» вместо «USB4 20 Гбит/с». Между тем, кабели USB-C с сертификацией USB-IF должны указывать как скорость передачи данных, так и мощность зарядки.

Изменения вступили в силу недавно, и к концу года обновленный брендинг может появиться на этикетках и упаковке. Руководящие принципы бренда применимы к продуктам с любым типом USB-порта, кроме USB 1.0, который в любом случае нечасто встретишь в наши дни, и USB 2.0 (также известного как USB Hi-Speed). USB-IF считает, что в последнем случае использование «USB 480 Мбит/с» может вызвать путаницу у тех, кто может увидеть это на упаковке и подумать, что это быстрее, чем USB 5 Гбит/с, просто из-за большего числа.

Требования к ребрендингу применяются только к устройствам и кабелям, сертифицированным USB-IF. Но поскольку USB является открытым стандартом (в отличие, например, от Thunderbolt 4), ничто не мешает производителям использовать марку SuperSpeed ​​и USB4, если они действительно этого хотят, например край Заметки. Таким образом, еще неизвестно, в какой степени эти действия действительно прояснят ситуацию для людей, которым нужен только кабель для их устройства.

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Знать, какой кабель вам нужен, уже достаточно сложно. Например, разъемы и порты Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4 выглядят почти так же, как порты USB-C. Обновленные инструкции не сильно помогут вам понять, поддерживает ли кабель DisplayPort или конкретный стандарт быстрой зарядки.

По крайней мере, на первый взгляд это кажется позитивным шагом к уменьшению путаницы и устранению ненужной речи. Тем не менее, неясно, действительно ли отказ от прозвища SuperSpeed, которое, возможно, менее используется, чем USB 3, поможет большинству пользователей прояснить ситуацию. В любом случае это может не иметь значения, учитывая широкое распространение USB-C в качестве более глобального стандарта — и в этом весь смысл USB.

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