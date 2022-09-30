Понимание бренда USB может стать немного проще

Группа, которая курирует Он хочет, чтобы вам было проще понять, что на самом деле могут делать различные кабели и порты. Он пытается избавиться от таких брендов, как И Стремясь упростить ситуацию, производители могут не обязательно принимать изменения.

Шаги являются частью более широкого диска форума USB Implementers (), чтобы переименовать стандарты USB. В прошлом году группа представила новые логотипы для кабелей, портов и упаковки. Джефф Равенкрафт, президент и главный операционный директор USB-IF, сказал, что обновленный брендинг призван помочь людям понять, что стандарты могут дать с точки зрения скорости передачи данных и производительности, а также скорости зарядки. .

SuperSpeed ​​(также известный как USB 3) существует . Возможно, вы видели его на коробках USB-кабелей. В дальнейшем USB-IF хочет, чтобы производители кабелей использовали «USB 10 Гбит/с» вместо «SuperSpeed ​​USB 10 Гбит/с» и «USB 20 Гбит/с» вместо «USB4 20 Гбит/с». Между тем, кабели USB-C с сертификацией USB-IF должны указывать как скорость передачи данных, так и мощность зарядки.

Изменения вступили в силу недавно, и к концу года обновленный брендинг может появиться на этикетках и упаковке. Руководящие принципы бренда применимы к продуктам с любым типом USB-порта, кроме USB 1.0, который в любом случае нечасто встретишь в наши дни, и USB 2.0 (также известного как USB Hi-Speed). USB-IF считает, что в последнем случае использование «USB 480 Мбит/с» может вызвать путаницу у тех, кто может увидеть это на упаковке и подумать, что это быстрее, чем USB 5 Гбит/с, просто из-за большего числа.

Требования к ребрендингу применяются только к устройствам и кабелям, сертифицированным USB-IF. Но поскольку USB является открытым стандартом (в отличие, например, от Thunderbolt 4), ничто не мешает производителям использовать марку SuperSpeed ​​и USB4, если они действительно этого хотят, например край Заметки. Таким образом, еще неизвестно, в какой степени эти действия действительно прояснят ситуацию для людей, которым нужен только кабель для их устройства.

Знать, какой кабель вам нужен, уже достаточно сложно. Например, разъемы и порты Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4 выглядят почти так же, как порты USB-C. Обновленные инструкции не сильно помогут вам понять, поддерживает ли кабель DisplayPort или конкретный стандарт быстрой зарядки.

По крайней мере, на первый взгляд это кажется позитивным шагом к уменьшению путаницы и устранению ненужной речи. Тем не менее, неясно, действительно ли отказ от прозвища SuperSpeed, которое, возможно, менее используется, чем USB 3, поможет большинству пользователей прояснить ситуацию. В любом случае это может не иметь значения, учитывая широкое распространение USB-C в качестве более глобального стандарта — и в этом весь смысл USB.