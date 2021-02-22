Понимание правды и зла криптовалют: остерегайтесь плохой валюты

Хотя IPO включает в себя выпуск ценных бумаг в обмен на инвестиции, ICO – это криптовалюта или токен в обмен на инвестиции.

По сценарию Канишки Каур

Последние тенденции предпринимателей клубов миллиардеров – инвестировать миллиарды в криптовалюту, что привело к внезапному росту стоимости. То, что начиналось как шутка, в конечном итоге повысило ценность открытой для одноранговой сети криптовалюты Doc Coin. Тенденция «Принесите свою собственную криптовалюту» началась в 2013 году. Master Coin собрал 000 600 000 для создания биржи биткойнов – платформы для транзакций. Это превратилось в запуск начальных выплат в валюте (ICO) для масштабирования бизнеса, поиска толпы или достижения венчурных капиталов.

Итак, что именно предлагает ICO и чем оно отличается от первичного публичного предложения (IPO)?

Хотя IPO включает в себя выпуск ценных бумаг в обмен на инвестиции, ICO – это криптовалюта или токен в обмен на инвестиции. Хотя IPO котируются на публичных биржах (NASDAQ, NYSE, Лондонская фондовая биржа и Токийская фондовая биржа) и контролируются регулирующими органами, ICO не регулируются государством. Если бы существовала технологическая и маркетинговая экосистема, у каждого было бы свое ICO.

Криптовалюты также запрещены в крупных странах, включая Индию, Великобританию, Россию и Китай. Так что ICO – это плохо.

Еще одна проблема с ICO – безопасность валюты: согласно отчетам ведущей консалтинговой фирмы, в период с 2015 по 2018 год около 10% средств, привлеченных с помощью ICO, были потеряны или украдены в результате взлома. Линия монет – классический случай, когда мошенники украли 7 миллионов. Такие кражи – лишь верхушка айсберга, поскольку широко распространена теория заговора, согласно которой хакеры украли более 1,3 миллиарда долларов с помощью поддельных первоначальных предложений валюты.

Таким образом, большой проблемой являются поддельные ICO, которые продаются путем продажи наиболее популярных фанатов знаменитостей в социальных сетях и общих ссылок на новостных сайтах, таких как Telegram и Signal, которые не обеспечивают никакого сотрудничества с правоохранительными органами.

Отсутствие анализа метаданных дает прекрасную возможность поделиться такими ссылками на проекты Ponzi. Мошенничество с бесплатной валютой обмануло не только молодых пользователей, но и знаменитостей.

Роберт Фергюсон из Centra Tech, Раймонд Тропани, Сохраб «Сэм Шарма» – это ICO Понци. Они обманули инвесторов на сумму более 25 миллионов долларов, заявив, что они запустят «карту Centra», которая позволит пользователям совершать покупки за свою цифровую валюту в любом бизнесе, принимающем Visa или MasterCard.

Основатели Centra Tech наняли таких знаменитостей, как музыкант DJ Galet и боксер Флойд Мэйвезер, чтобы продвигать поддельное ICO.

Знаменитости Болливуда также заплатили высокую цену за свое обжорство плохой валютой.

Правительство, которое рассматривает запрет на использование криптовалют, привлекло к этим валютам чрезмерное внимание в «Положении о криптовалюте Официального законопроекта о цифровой валюте 2021 года». По мере того, как мир движется к децентрализованным приложениям, ожидается приобретение цифровых валют, что позволит совершать транзакции с использованием децентрализованных политик, таких как блокчейны. Запрет Биткойн и Эфириум создает больший риск.

Основываясь на этой динамике, правительства разрабатывают важный закон, определяющий использование криптовалют и бирж. Пришло время, когда цифровые плоские валюты хорошо известны и объяснены людям, чтобы предотвратить мошенничество в будущем.

Основатель редактора Future Foundation of India. Сцены частные