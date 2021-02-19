Понятно: Затерянный плиточный форт, защищавший Аляску от нападения русских

В 1804 году племенной тлинкитский народ Живя недалеко от аляскинского города Ситка, он вступил в войну с русскими. Фактически, российские торговцы мехом, подготовив почву для своей войны за то, чтобы стать частью Соединенных Штатов, будут иметь множество последствий не только для Тиллингта, но и для будущего Аляски. Поле битвы, на котором он произошел, теперь является частью Национального исторического парка Ситка, но точное местоположение форта Диллингит обсуждалось до сих пор. Томас Урбан из Корнельского университета увидел это на карте, которую он создал с помощью георадара и электромагнитной индукции – двух технологий, которые обнаруживают малозаметные изменения в почве.

В ближайшие годы шла война между тлинкитами и русскими. В 1799 году российский император Павел I учредил Российско-американскую компанию и предоставил России монополию на торговлю мехом в Северной Америке. Александр Паранов (или Паранов) был назначен руководителем компании, имевшей несколько форпостов у побережья Аляски. Мех выдры, в частности, был прибыльным товаром, и Паранойя нуждалась в сотрудничестве с местным тлинкитским народом, чтобы получить его, сказала Мэри А., смотритель Ситкинского национального исторического парка русского и тлинкитского происхождения. Говорит Миллер. Миллер объясняет, что когда позвонили Баранову, он не дал четких указаний, что Диллингит не должен раздражать его людей. Видимо, эти рекомендации не соблюдались. В 1802 году, после множества оскорблений (особенно тщательно охраняемых племенных тайн), местный клан тлинкитов вторгся в российский меховой промысел, разрушив его и убив всех внутри. Зная, что русские вернутся с большими вооруженными силами, Тилингит построил то, что он теперь называет Шишки Нов или «деревце», чтобы защитить то, что сейчас является островом Паранойя.

Свидетельства утраченного форта, тотемный столб Тилингита, были найдены в Национальном историческом парке Ситка. Образовательные изображения через Getty Images / Universal Images Group)

Исторические документы утверждают, что форт располагался на полуострове недалеко от устья Индийской реки, где его защищал широкий прилив, не позволяющий артиллерии русских кораблей приближаться слишком близко. Как следует из названия, оборонительные сооружения замка были сделаны из гибких саженцев, которые, возможно, помогли предотвратить попадание артиллерийских орудий. Когда русские вторглись в 1804 году, тлинкиты знали, чего хотят, и наняли 150 русских солдат и от 400 до 500 солдат союзников с северного побережья. По словам Юрия Лисянского, российского чиновника, наблюдавшего за войной с корабля, для защиты форта было около 800 тилингов. Тилингит отбил первую наземную атаку и выдержал заграждения русской артиллерии.

Во время раскопок, проводимых Уильямом Хантом из Археологического центра Среднего Запада в период с 2004 по 2008 год, были обнаружены артиллерийские и другие выстрелы из боя. Работа его команды изменила некоторые «линейные элементы», но ничего окончательно не идентифицировано как основание форта. В ходе раскопок в 1954 году было обнаружено место, основанное на некоторых кусках дерева, которые были частью одной из стен, но никто не знал, где это место, до недавних геофизических исследований города. OK. Эта работа выявила «противоречия» в почве, что соответствовало внешнему описанию форта и некоторых зданий внутри. «Это подтверждает наше мнение, – говорит Хант, – точно так же, как до этой новой работы мы не осознавали, что у нас достаточно информации, чтобы создать определенную идентичность». Новые данные обещают больше рассказать о войне и облегчить Миллеру работу смотрителя парка. «Будучи менеджером парка, который точно знает, где находится реальный внешний вид, лучше всего относиться к нему как к археологическому ресурсу», – говорит он.

Вороний шлем, который носит тилингитский воин Калян из коллекции EW Merrill. Предоставлено Службой национальных парков, Национальный исторический парк Ситка.

Война ведется не только с применением оружия; Большая часть этого была сделана вручную. Миллер рассказывает историю тлинкитского героя по имени Калян, который появляется среди русских и союзных войск, держит бревно на реке Индийская и плывет. Он убивает многих из них, и говорят, что он использовал черный молот. Как и многие тлинкитские воины, он носил боевой шлем в форме головы вороны и щит из кожи и деревянных сланцев.

Тиллингит смог отразить первую атаку, но остался с выстрелами. Они попытались перевезти еще больше на каноэ, но русская артиллерия вытащила воду из лодки, убив много опытных тлинкитских солдат.

Женщины кладут плитку перед общественным домом в Тотем-Байт в Кетчикане, Аляска. Дэвид Дукойн / Гамма-Робо через Getty Images

Под покровом темноты Тиллингт вышел из своего форта и пошел пешком 70 миль до Мыс Краун на северной оконечности острова. Русские снесли форт и восстановили торговый пост в Ситке, который в конечном итоге стал новым послом в российско-американской столице. С тех пор отношения между двумя группами были враждебными. Тилингит осадил российское судоходство и привел к конфликту, хотя они все еще вели торговлю. Осада длилась много лет, и в конце концов Параноики пригласили тлинкитов обратно в Ситку, чтобы они поселились недалеко от русского форта, что они и сделали.

«Это очень важный поворотный момент в Русской Америке», – говорит Томас Торнтон, антрополог из Юго-Восточного университета Аляски, изучавший культуру тилингитов в парке. «По сути, это позволяет нам создать российско-американскую компанию на юго-востоке Аляски». Хотя пешая компания контролировала лишь несколько прибрежных торговых постов в Ситке, она позволяла компании претендовать на владение всей территорией Аляски от имени Российской Империи. Торнтон продолжает: «Теперь вся территория Аляски, штата Аляска, распалась. [then] То, что произошло в 1867 году, было куплено американцами у русских.

Возвращение в Ситку после войны было также важно для тлинкитов. «Несмотря на то, что это произошло 200 лет назад, мы все еще здесь, – говорит Миллер о современном племени тлинкитов, – потому что мы все еще здесь из-за действий и решений людей, которые были до нас».