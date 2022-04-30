Попавший в плен к российским войскам британец был ранен и показан по телевидению

Российские силы арестовали раненого британца в военной форме на Украине и показали его по телевидению.

На фото Эндрю Хилл с перевязанной левой рукой и самодельной повязкой на голове.

Sky News понимает, что ему 35 лет.

Снято во время допроса, в котором говорилось, что он ездил в Украина По сообщению Reuters, он сам помог стране.

Г-н Хилл отметил связь с Международным корпусом, подразделением, созданным украинским правительством для иностранцев, желающих воевать в поддержку военных действий.

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В ответ на вопрос следователей о его звании британец сказал: «У меня нет звания … Я только знаю, что Иностранный легион сказал, что я могу помочь».

Минобороны России заявило, что он сдался российским войскам в Николаевской области на юго-западе Украины.

Это тот самый район, где несколькими днями ранее был убит второй британец, 36-летний Скотт Сибли, бывший солдат.

Во время съемок мистер Хилл сказал, что он из Плимута, у него четверо детей и партнер.

Он добавил, что российские военные забрали его паспорт.

Российские силы также арестовали двух других британцев в Украине.

Эйден Аслин, 28 лет, и Шон Беннер, 48 лет, были арестованы в начале этого месяца, когда защищали юго-восточный город Мариуполь.

В четверг стало известно Убит ветеран британской армии После считалось, что он ездил на Украину воевать.

Неизвестно, в какой день был убит 36-летний Скотт Сибли, но считается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Семья г-на Себли проинформирована о ситуации и пользуется поддержкой министерства иностранных дел.

Тем временем два Сообщается, что британские гуманитарные работники арестованы. русскими войсками.

Президиум британской некоммерческой организации сообщил, что 45-летний Пол Юри и 22-летний Дилан Хили были арестованы в понедельник.

Известно, что их удерживали на блокпосту к югу от города Запорожье на юго-востоке Украины.