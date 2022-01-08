Пополнение запасов PS5 в Target стало большим плюсом для многих

На этой неделе в Target было выпущено новое пополнение запасов PlayStation 5 в начале 2022 года. Это пополнение было Тот, кого мы знали раньше, приближаетсяИ, судя по количеству выпущенных акций, казалось вероятным, что это станет отличной возможностью для многих покупателей, наконец, заполучить PS5. К счастью, для многих эти ожидания оправдались, так как последняя продажа PS5 прошла намного лучше, чем ожидалось.

Согласно многочисленным впечатлениям в социальных сетях от клиентов, которые участвовали в недавнем пополнении запасов PS5 в Target, покупка в целом прошла гладко. Несколько покупателей сообщили, что они смогли быстро перейти на веб-сайт Target, когда начали этот процесс пополнения запасов, и смогли завершить продажу без особых проблем. Затем эти продажи привели к тому, что некоторые смогли получить PS5 в магазине в местном магазине за последний день.

Очевидно, что эта точная ситуация случалась не со всеми, и большое количество людей снова отчаялись из-за того, что не смогли заполучить PS5. Тем не менее, это пополнение запасов в Target, похоже, было сильнее, чем многие другие, которые мы видели в последние месяцы, что является хорошим предзнаменованием для 2022 года.

Удалось ли вам обрезать PS5 для себя в этом новом пополнении? Дайте мне знать в комментариях или напишите мне в Твиттере по адресу Надежный.

Кроме того, продолжайте читать, если хотите узнать, как некоторые покупатели восприняли это новое пополнение запасов PS5.