Пополнение запасов PS5: Sony Direct недоступна – вот где ее получить дальше

Обновлять: Запас Sony Direct для PS5 был распродан за 34 минуты, но на этой неделе в других магазинах США появятся новые консоли.

Следуйте за нами на Twitter Для всех будущих уведомлений о пополнении запасов PS5 – За последнюю неделю это сработало для многих людей.

Вот почему я делаю то, что делаю! Фотографии понравились. Мне нравится тот факт, что я могу помочь тебе справиться с этим … и ❤️ Ремень безопасности! 😂♻️RT + подписывайтесь на mattswider и techradar, если вы еще этого не сделали. Скоро у всех будет PS5. https://t.co/aj7uMwhXmA22 февраля 2021 г. Узнать больше

Через Twitter мы отслеживаем наши следующие акции PS5 из более чем дюжины источников.

Это был первый день пополнения запасов Sony Direct для PS5 на этой неделе. Обычно в будние дни со вторника по четверг у нее есть свежий запас приставки Sony.

Мы также проверяем наличие PS5 в других магазинах: GameStop, Walmart, Target и Best Buy – всего 12 розничных продавцов в США включали и выключали новую PlayStation 5. Даже если вы не можете купить консоль сегодня, PS5 может упасть в любой день на этой неделе.

Вот еще одно место, где вы можете проверить свою PS5:

Sony Direct имела запас PS5

Восстановление PS5 в очереди Sony начинается с обратного отсчета времени, прежде чем все выйдут в виртуальную очередь. Затем система онлайн-заказов заставляет вас долго ждать, прежде чем позволить нескольким (случайно выбранным) людям приобрести систему. Если бы это сработало, у вас было бы 10 минут, чтобы купить PS5.

Большинство людей увидят «ожидание более часа» от расчетного времени ожидания. Для других они увидят очередь только на несколько минут.

Версии Disc и Digital PS5 продаются в Sony Direct по рекомендованной розничной цене 499 и 399 долларов соответственно по ссылкам выше. Налог не включен, поэтому может стоить немного дороже.

Вот еще несколько правил, согласно Sony:

Во-первых, вам понадобится Активная учетная запись PSN Для завершения покупки (вам не нужна платная учетная запись PlayStation Plus, но она может ускорить доставку).

Для завершения покупки (вам не нужна платная учетная запись PlayStation Plus, но она может ускорить доставку). Во-вторых, у вас будет 10 минут, чтобы купить PS5.

В-третьих, «консоли PS5 доступны уже сейчас, но они небезопасны, даже если вы на удержании», – сообщает Sony.a

Поверьте, мы серьезно относимся к покупке PS5 за десять минут. Убедитесь, что вся ваша информация готова к отправке Купить PS5.