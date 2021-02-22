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Пополнение запасов PS5: Sony Direct недоступна – вот где ее получить дальше

23 февраля, 2021
Artem Sokolov

Обновлять: Запас Sony Direct для PS5 был распродан за 34 минуты, но на этой неделе в других магазинах США появятся новые консоли.

Следуйте за нами на Twitter Для всех будущих уведомлений о пополнении запасов PS5 – За последнюю неделю это сработало для многих людей.

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