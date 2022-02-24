Tech

Пополнение запасов Walmart PS5 и Xbox Series X подтверждено в четверг — когда и как его получить

24 февраля, 2022
Artem Sokolov

Walmart подтвердил пополнение запасов консолей следующего поколения в этом месяце, и похоже, что оно будет большим. Ритейлер объявил, что он будет содержать оба типа PS5 пополнение И Пополнение Xbox Series X. Четверг. Какую бы консоль вы ни искали, вы не захотите пропустить этот момент.

По данным Walmart, PS5 И Xbox Xbox X Пополнение запасов будет доступно в четверг, 24 февраля, в 12:00 по восточному времени. Ожидается, что, как и в случае с пополнением запасов Walmart, снижение продлится не менее часа, а новые запасы будут поступать каждые 10 минут.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *