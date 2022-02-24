Пополнение запасов Walmart PS5 и Xbox Series X подтверждено в четверг — когда и как его получить

Walmart подтвердил пополнение запасов консолей следующего поколения в этом месяце, и похоже, что оно будет большим. Ритейлер объявил, что он будет содержать оба типа PS5 пополнение И Пополнение Xbox Series X. Четверг. Какую бы консоль вы ни искали, вы не захотите пропустить этот момент.

По данным Walmart, PS5 И Xbox Xbox X Пополнение запасов будет доступно в четверг, 24 февраля, в 12:00 по восточному времени. Ожидается, что, как и в случае с пополнением запасов Walmart, снижение продлится не менее часа, а новые запасы будут поступать каждые 10 минут.

Нет необходимости спекулировать на этом падении, так как информация поступает непосредственно от самого ритейлера. В выходные списки продуктов Walmart были обновлены примечанием, подтверждающим дату и время пополнения запасов. Информация также была дополнительно подтверждена надежными источниками, в том числе Мэтт Свидер От Сокращенное название .

Это пополнение будет храниться исключительно для Уолмарт Плюс Физические лица. Членство в Walmart Plus стоит 98 долларов в год, хотя есть вариант за 12,95 долларов в месяц. Также доступна бесплатная пробная версия, но вы сможете получить доступ к этим запасам, только если у вас есть платная подписка Walmart Plus. (вы можете Зарегистрируйтесь в Walmart по этой ссылке).

Walmart PS5 Restock (24 февраля)

Walmart Xbox Series X Restock (выходит 24 февраля)

Мероприятие по пополнению запасов Walmart — советы и рекомендации

Первое, что вы хотите сделать, это создать файл Учетная запись Walmart.com Если у вас его еще нет. Введите свой адрес и информацию о кредитной карте, чтобы вы могли быстро оформить заказ, если зарегистрируетесь для консоли. Вам также необходимо знать правильные целевые страницы PS5 в Walmart. (Вы найдете ссылки выше).

Как только консоли будут доступны в Walmart, вам нужно будет действовать очень быстро, чтобы получить и купить консоль. Однако следует отметить, что Walmart, как правило, выпускает запасы каждые 10–15 минут. Так что, если вы не выиграли консоль с первой попытки, продолжайте попытки. В целом пополнение запасов в Walmart длилось от 1 до 3 часов. Так что стоит продолжать попытки.

Многие сообщают, что добавление PS5 в их список покупок помогло им заполучить PS5. Для этого войдите в свою учетную запись Walmart и перейдите на Страница продукта PS5 в Волмарте. Щелкните значок «Добавить в список» под изображением консоли. Затем вам будет предложено создать имя для вашего списка желаний.

В следующий раз, когда Walmart пополнит запасы PS5, вы сможете добавить консоль в корзину через список желаний (вместо того, чтобы переходить на страницу продукта и ждать, пока он появится на складе). Опять же, ваш пробег может варьироваться в зависимости от этой тактики. ., Но он работал в прошлом.

Если вы не хотите подписываться на Walmart Plus, не теряйте надежды. Мы обязательно увидим пополнение запасов в ближайшие недели.

Отслеживание пополнения запасов PS5 — магазины должны проверять