Популярное место в Северном Техасе предлагает скидку на вечеринку летом 2023 года.

24 февраля 2022 года танцор украинского происхождения Всеволод «Сива» Маевский Он лежал в постели, восстанавливаясь после травмы спины в своем доме в Санкт-Петербурге, Россия, где он был участником всемирно известного балета Мариинского театра.

телефон зазвонил.

Он был другом и бывшим коллегой Мариинки, звонившим из Мексики.

Друг сказал ему: «В твоей стране, Украине, сейчас идет война».

Сева позвонил домой в Киев.

Это были русские вооруженные силы. вторгся Страна. Члены семьи хотели уйти.

Сева хотел помочь, но это означало расставание с Мариинским – балетом его мечты и родной танцевальной труппой на протяжении последних четырех лет.

«У меня не было другого выбора, — говорит он. «Я должен был помочь своей семье».

Но в 24 года — мужчина боеспособного возраста — Сева не мог вернуться в Киев, как это делал Ему не разрешено уходить Однажды он попал в Украину.

Вместо этого, с небольшим количеством денег и вещей, и все еще страдая от изнурительных болей в спине, танцор отправился из Санкт-Петербурга в Турцию, чтобы воссоединиться со своей матерью, братом, сестрой и племянницей, бежавшими из Украины.

Там они попытаются разработать план на будущее — каким бы оно ни было.

Конфликтующие миры

Десять месяцев спустя Сева делится своей историей до своего неожиданного появления в качестве приглашенного ведущего артиста на Тозер балет Щелкунчик предложения 17-18 декабря в Eiseman Center в Ричардсоне.

Вполне вероятно, что его помолвка в роли Щелкунчика-принца с уважаемым Tozeur Ballet не состоялась бы, если бы Сева не оказался вынужденным покинуть свою и приемную родину и не искал возможности выступить везде, где только мог.

В виртуальном видео-интервью из нового временного дома Шивы в Дрездене, Германия, он ясно дал понять две вещи: 1) он не будет жаловаться на свое личное положение, потому что многие мужчины и женщины его страны находятся в гораздо худшем положении, и 2) из уважения к своим друзьям как в Украине, так и в России, он не хочет обсуждать политику того, что он называет «тупой войной».

«Честно говоря, иногда мне действительно тяжело, когда я начинаю об этом думать, потому что да, Украина — мой дом, но в России у меня много друзей», — говорит он.

Действительно, говорит Шива, в тот день, когда он сказал своему менеджеру в Мариинском, что уезжает из Санкт-Петербурга, чтобы помочь своей семье, его встретили не «до свидания», а крепко обняли.

«Это было тяжело, потому что я вырос там, и все хорошо относились ко мне», — сказал он о компании, в которой он рос с 19 лет.

Родившийся в Киеве, Сева рано добился успеха как бальный танцор и занимается со своей сестрой с пяти лет. Мечтой его матери было танцевать балет, поэтому она записала его в Киевское государственное хореографическое училище. Сева выиграл несколько международных наград и конкурсов, в том числе золотую медаль на престижном Гран-при Киева (Украина) в 2016 году. Он получил стипендию для обучения в балете Эллисон в Нью-Йорке, а затем, в 2018 году, выиграл золотую медаль. медаль на знаменитом Молодежном Гран-при Америки в Нью-Йорке.

Затем появился файл Мариинский Театр Балетаодна из крупнейших и наиболее уважаемых компаний в мире (соперничает только со знаменитым русским Большим театром).

полны решимости помочь

Но весной 2022 года Сева неожиданно оказывается в Турции без работы, без дохода и без рутины репетиций и выступлений с одной из самых престижных балетных трупп мира.

Решив помочь своей матери и братьям и сестрам, у которых были проблемы с работой и финансами, он взял ссуду у друзей, искал прослушивания и связался с балетными партнерами по всему миру, чтобы помочь ему найти танцевальную работу. Тем не менее, его парализующая боль в спине сохранялась, и он чувствовал, как тело его 24-летнего парня падает.

«Мне нужно было что-то делать, потому что я должен был помогать своей семье, и мне нужно было продолжать, потому что это моя профессия», — говорит он. «Это было тяжело. Я помню, что прошел второе прослушивание и (я не был) в форме… Я был разочарован. для танцоров, если вы хотите улучшить себя. «Вы просто должны продолжать».

Первое выступление Шивы после отъезда из России завершилось в Орландо, штат Флорида. Гран-при Young America (YAGP), который он выиграл в 2018 году, пригласил его выступить на их гала-концерте в апреле 2022 года.

«Я был так счастлив вернуться на сцену, снова в форме, — говорит Шива.

Затем последовали гала-выступления с труппами Швейцарии и Италии, а 1 мая он переехал в Дрезден и начал с Дрезденский балет Земперопера. Он с гордостью погасил кредит за три месяца. «Я очень благодарен директору и здешним учителям, — говорит он, — потому что я могу продолжать».

Сева также работает с менеджером, который помогает художникам, бежавшим из-за войны, найти возможности в Америке. 12 ноября Шива выступил на концерте в Лос-Анджелесе. «Воссоединение в танце» В нем участвуют известные танцоры со всего мира, пострадавшие от войны в Украине.

От Дрездена до Далласа

Шива был связан с Dallas Tozeur Ballet через Лорен ЛоветтДругой приглашенный солист Тузерса. Щелкунчик. Ловетт является штатным хореографом в знаменитой танцевальной труппе Пола Тейлора и выступает в качестве приглашенного солиста по всему миру.

Соучредитель Tuzer Ballet Пэт Тузер говорит, что когда два танцора прошлых лет выступали Щелкунчики В этом году он стал недоступен, его порекомендовал друг Ловетта, который рекомендовал Шиву.

«Мы очень рады, что к нам присоединился человек его калибра, — говорит Тозер. — Он гражданин мира с опытом, который у него уже есть в таком юном возрасте. Это было бы здорово».

Pat’s Ballet Company и Tango Tozeur работают дольше всех. Щелкунчик В Даллас-Форт-Уэрт он возвращается на 41-й курортный сезон. они описывают Щелкунчик Смесь глобального вдохновения и местного великолепия, с технически сложной хореографией, вдохновленной их международным обучением в Гамбурге, Германия, наряду с более чем 400 оригинальными костюмами и профессиональными декорациями, переносящими зрителей в волшебную страну чудес.

Шива будет тренироваться в Нью-Йорке несколько дней, а затем вылетит в Даллас-Форт-Уэрт на концерты на выходных. Это будет его первый раз в Северном Техасе.

«Я очень ценю это приглашение вернуться на сцену в США», — говорит Шива. «Я очень счастлив и, если честно, с самого детства США были для меня мечтой… Даллас — новое место для меня, и я думаю, что мы сделаем все, что в моих силах, и я хочу быть благодарна за предоставленную возможность».

Что касается его семьи, то брат и отец Шивы остались в Турции. Примечательно, что его сестры вернулись в Украину.

«Я знаю, что это по-прежнему опасно для них, — говорит Шива. Они такие: «Мы просто посмотрим, что произойдет». «Я надеюсь все хорошо.»

Поскольку неспровоцированная война и нестабильность продолжаются по всей Украине и России, Шива не уверен в своем будущем. Прошло два года с тех пор, как он ступил на родную Украину, а еще он ужасно скучает по своим друзьям в России.

«У меня точно нет планов, — говорит он. «У меня есть несколько выступлений, и, возможно, в следующем сезоне я поменяю компанию, но посмотрим. Я просто хочу танцевать, я просто хочу стать лучше и помочь своей семье».

«искусство помогает»

Случайно Петр Ильич Чайковский Щелкунчик Премьера балета состоялась ровно 130 лет назад, в декабре 1892 года в Санкт-Петербурге, Россия. То, что сейчас стало всемирной праздничной традицией, посвящено темам взросления, преодоления страхов и поиска красоты в землях по всему миру.

Это темы, которые резонируют с Севой за кулисами.

«Искусство, а в данном случае балет, помогает людям на время забыть о внешних проблемах, — говорит Шива. «Они приходят посмотреть на это представление и видят меня как принца внутри. Щелкунчик, например, и подумайте об этом. Искусство заставляет людей думать лучше.

«С этой ситуацией (в Украине) … мы можем изменить ее, если начнем думать по-другому, более мирно, и искусство помогает в этом».

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Tuzer Ballet представляет «Щелкунчика» с 17 по 18 декабря в 14:00. Центр исполнительских искусств Вейсмана, Ричардсон. Билеты: от 20 до 80 долларов. Веб-сайт Центра Вайсмана.