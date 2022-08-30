Популярный ютубер бежит из Таиланда после того, как якобы обманул более 6000 жертв на 55 миллионов долларов.

Говорят, что известный тайский ютубер, который утверждал, что он успешный трейдер на рынке Форекс, покинул страну после того, как было обнаружено, что он обманул более 6000 жертв на 2 миллиарда батов (около 55 миллионов долларов).

Наттамон Хонгчак, более известный как Дневник Натти на YouTube с каналом более 800 000 подписчиков, якобы Они бежали за границу в Малайзию. Утверждая, что он успешный форекс-трейдер, Natthamon использовал свою платформу, чтобы заманить жертв вкладывать деньги обещанием высокой прибыли в короткие периоды времени.

Ютубер предложит инвесторам внести деньги на ее счет с обещанием возврата 25 процентов для трехмесячных контрактов и 30 процентов для шестимесячных контрактов. По 12-месячным контрактам Натхамон обещает 35-процентную прибыль и обязуется платить каждый месяц.

Инвесторы начинают жаловаться в апреле после того, как не получили ожидаемую прибыль. 25 мая Натамон сообщила в своем посте в Instagram, что допустила ошибку в торговле и потеряла все деньги, но вернет своих инвесторов.

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Затем, 24 июня, он объявил, что подаст в суд по двум делам и не сможет вернуть долг инвесторам, если его посадят.

Физаль Руангрит, юрист, помогающий жертвам мошенничества, заявил, что только одна жертва внесла около 18 миллионов батов (495 228 долларов США).

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Популярная тайская страница в фейсбуке помешана на драме заявлено в воскресенье что ютубер сбежала в Малайзию и что одна из ее жертв предложила вознаграждение в размере 1 миллиона бат (примерно 27 513 долларов США) любому, кто предоставит информацию, ведущую к ее аресту.

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