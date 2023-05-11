Попытка ликвидации российских лизинговых компаний отложена до конца мая

Верховный суд согласился отложить до конца месяца слушания по делу о прекращении деятельности двух российских государственных компаний по лизингу авиалайнеров и грузоперевозок на сумму более 4,5 млрд долларов (4,11 млрд евро).

Четыре корпоративных кредитора обратились в Высокий суд с просьбой назначить ликвидатора зарегистрированному ирландцу. ГТЛК Europe DAC и связанная организация ГТЛК Europe Capital DAC на том основании, что компании неплатежеспособны и не в состоянии погасить свои долги.

Четверо, чье ходатайство поддержали другие кредиторы группы, хотят назначить Дэмиена Морана и Джулиана Морони из Teneo Restructuring Ireland совместными ликвидаторами компаний, сильно пострадавших от международных санкций, введенных против России после вторжения в Украину.

Компании оспаривают запрос, утверждая, что, несмотря на штрафы, он является обязательным.

Если заявка будет одобрена и компаниям будет назначен ликвидатор, это станет крупнейшей ликвидацией в истории ирландского государства.

Судья Брайан О’Мур назначил слушание по ходатайству о закрытии двух компаний на следующую неделю, и ожидалось, что дело продлится два дня.

Однако после досудебного ходатайства корпорации Benedict O’Floinn SC в четверг судья согласился отложить слушание до конца мая.

Г-н О’Флойн попросил суд рассмотреть вопрос об отложении рассмотрения дела еще на четыре недели.

Он сказал, что суд установил график обмена состязательными бумагами и слушания петиции.

Адвокат сказал, что, несмотря на очевидные трудности, его команда сделала все возможное, чтобы соблюсти график, но сказал, что из-за связанных с этим сложностей он не сможет подать юридические записки вовремя для слушания по планированию на следующей неделе.

Четыре недели позволят его стороне представить свои юридические заключения.

Келли Смит СК, По указанию Уильяма Фрая, адвокаты кредиторов, выступили против отсрочки и заявили, что дело должно продолжаться в соответствии с первоначальным планом.

Она сказала, что, по-видимому, между сторонами не возникало разногласий относительно фактов дела и что ее клиенты были обеспокоены тем, что рассмотрение дела затягивалось дольше, чем это было необходимо.

Судья О’Мур сказал, что суд хотел быть справедливым по отношению ко всем сторонам и согласился отложить рассмотрение дела до конца месяца и назначить слушание на 29-30 мая.

Учитывая срочность дела, а также размер и масштаб ликвидируемого бизнеса, судья заявил, что не готов откладывать рассмотрение дела до конца месяца.

ГТЛК Он РоссияКрупнейшая чартерная компания в транспортном секторе, фрахтующая суда и самолеты для клиентов по всему миру.

В конечном итоге он принадлежит Министерству транспорта Российской Федерации. Многие из директоров будущей материнской компании ГТЛК являются членами кабинета министров или заместителями министров в Кремле.

Четверо кредиторов, обратившихся в суд с ходатайством о ликвидации ГТЛК Этими компаниями являются Trinity Investments DAC, зарегистрированная в Дублине, и ассоциированная организация Allestor Europe Multi Asset Portfolio, дочернего фонда Allestor Capital ICAV.

Двумя другими кредиторами, требующими распоряжения о ликвидации, являются Ben Oldman Special Situations Fund LP и Sona Credit Master Fund Limited, оба из которых зарегистрированы на Каймановых островах.

Кредиторы утверждают, что они должны GTLK Europe около 178 миллионов долларов.

Они утверждают, что экономические санкции, введенные против Россия После вторжения на Украину в феврале 2022 г. ГТЛК Группа Европа.

Ирландия Заключительные слова на следующей неделе в суде над обвиняемыми в…

Штаб-квартира международного лизингового бизнеса GTLK Group в Европе находится в Дублине, и у руля структуры группы стоят предприятия, стремящиеся к свертыванию.

Кредиторы утверждают, что они заключили ряд соглашений о рефинансировании долгов компании-ответчика, предоставив крупные суммы денег для ГТЛК Капитальная Европа, в том числе ГТЛК Он был сопоручителем.

После наложения штрафов кредиторы заявляют, что произошел массовый дефолт. ГТЛК Europa Capital в отношении обязательств по погашению, в частности требования об уплате процентов по кредитам.

Кредиторы утверждают, что группа не выполнила их требования о погашении.