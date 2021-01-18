Попытка подняться на небоскреб для инвалидных колясок очаровывает Гонконг

Гонконг – Из-за холода и головокружения Лай Чи-вай несколько раз бил своим шлемом, чтобы не терять бдительности.

Он пошел, тяну за рукой, пытаясь взобраться на небоскреб в Гонконге по веревке, сидя в инвалидном кресле.

Однако на высоте 800 футов штормы неумолимо усиливались. Инвалидная коляска начала вращаться. Г-н Лай, бывший чемпион по скалолазанию, который никогда не боялся высоты, начал опасаться за свою жизнь.

Покачавшись на ветру около часа, он отменил набор высоты подальше от своей цели. Его переполнило разочарование. Но в процессе он вдохновил город, которому надоели политические беспорядки и безжалостная пандемия, и собрал более 700 000 долларов на благотворительность.