Попытка подняться на небоскреб для инвалидных колясок очаровывает Гонконг

Гонконг – Из-за холода и головокружения Лай Чи-вай несколько раз бил своим шлемом, чтобы не терять бдительности.
Он пошел, тяну за рукой, пытаясь взобраться на небоскреб в Гонконге по веревке, сидя в инвалидном кресле.
Однако на высоте 800 футов штормы неумолимо усиливались. Инвалидная коляска начала вращаться. Г-н Лай, бывший чемпион по скалолазанию, который никогда не боялся высоты, начал опасаться за свою жизнь.
Покачавшись на ветру около часа, он отменил набор высоты подальше от своей цели. Его переполнило разочарование. Но в процессе он вдохновил город, которому надоели политические беспорядки и безжалостная пандемия, и собрал более 700 000 долларов на благотворительность.
Во время интервью в понедельник 38-летний г-н Лай наблюдал, как рабочие снимают веревки и якоря, которые он использовал, чтобы взбираться по стеклянному фасаду башни Нина высотой 1050 футов – здания высотой с Эйфелеву башню – двумя днями ранее.
Он сказал: «Я смотрю вверх, я вижу неблагоприятные условия, с которыми я столкнулся, и я чувствую страх и беспомощность, когда я завис в воздухе». «Я также увидел, насколько близко я подошел к своей цели».
Г-н Лай сказал, что во время своего 10-часового восхождения он превзошел свои собственные ожидания в отношении силы, гибкости и способности принимать решения. Однако он сказал: «Я не ожидал, что никогда не смогу финишировать, потому что в моем теле все еще есть силы. У меня нет оправданий, как у спортсмена».
Г-н Лай – четырехкратный победитель чемпионатов Азии по скалолазанию и занимает восьмое место в мире по этому виду спорта. Он был парализован ниже пояса после автомобильной аварии девять лет назад.
Будучи преисполнен решимости продолжать восхождение, Львиная скала, крутой горный хребет, демонстрирующий дух стойкости Гонконга в условиях невзгод, забрался в свое инвалидное кресло в 2016 году.
Следующей его целью стал небоскреб. Он стремился, как он выразился, «выразить дух скального льва в городских джунглях» с помощью «постоянного лазанья».
Его восхождение началось в субботу утром под голубым небом и легким ветерком. Но к полудню сильный ветер запутал веревки, по которым он поднимался. Его инвалидное кресло раскачивалось взад и вперед, иногда угрожая врезаться в здание.
Он поднялся еще на двадцать этажей, поскольку штормы продолжали извергаться всплесками от пяти до 10 минут, останавливаясь, чтобы ослабить веревки.
На высоте 800 футов, когда ветер неумолимо бил его, его руки были сжаты, а перевязанные пальцы ног болели от волдыря. Он также почувствовал падение температуры своего тела. Группа сторонников и спасателей отправила ему сообщения по рации, спрашивая, не хочет ли он остановиться.
По его словам, через несколько дней после того, как его призвали на время, которое он приложил к усилиям, сцены восхождения все еще заполняли его голову, не давая уснуть по ночам. Вернувшись в небоскреб в понедельник, его пальцы были изрезаны, поэтому он использовал только кончик большого пальца, чтобы вращать колеса своего инвалидного кресла.
По состоянию на понедельник его усилия собрали 735 000 долларов США на финансирование исследования Роботизированный экзоскелет Для пациентов с ТСМ.
Хвалите его в Интернете. Но то, что многие считали невообразимым достижением выносливости, по-прежнему несло для него боль несбывшейся мечты.
Он сказал: «Я могу принять только эту версию событий». «Но как спортсмен, я не знаю, лучший ли это финал. У меня еще нет остановки. Я все еще ищу ответы».