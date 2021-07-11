Попытка США создать раскол между Россией и Китаем провалилась

Описание: Лю Руи / GT

«Оставьте это нам [China and Russia] Закатайте наши рубашки и упорно трудитесь, чтобы сохранить дружбу между нашими народами из поколения в поколение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила по-китайски в ходе своей еженедельной конференции в пятницу, посвященной китайско-российскому соглашению. Добрососедство и дружеское сотрудничество.

В последнее время Россия сделала ряд слов и действий в поддержку Китая и дружественных двусторонних отношений с Китаем. Например, президент России Владимир Путин одобрил обновленную стратегию национальной безопасности России, и соответствующее распоряжение было опубликовано 3 июля на государственном портале правовой информации, сообщает Sputnik News. Обновленный документ включает расширение стратегического сотрудничества с Китаем и Индией в список приоритетов внешней политики России.

«Если кто-нибудь даст мне пример того, как Коммунистическая партия Китая навязала свою идеологию кому-либо за пределами Китая, я был бы очень благодарен», – сказал посол России в Китае Андрей Денисов во время посещения Всемирного форума мира в Пекине 4 июля. Это ответ Денисо на некоторые необоснованные обвинения в том, что Китай экспортирует свою модель управления в другие страны.

Это свидетельствует о стабильной позиции России по отношению к Китаю. Тем более, что 20 лет назад Китай-Россия подписала Соглашение о добрососедстве и дружественном сотрудничестве, китайско-российские отношения развиваются в хорошей и конструктивной манере. Российские официальные лица всегда положительно отзывались о китайско-российских отношениях. После эпидемии коронавируса и глобального экономического спада стратегическое партнерство между Китаем и Россией в настоящее время расширяется.

16 июня Путин встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить, может ли это накалить американо-российские отношения и как это повлияет на российско-китайские отношения. Какое-то время некоторые политические и медийные элиты в Соединенных Штатах были заинтересованы в создании разлада между Китаем и Россией. Их цель – помешать Китаю и России сблизиться, что дало бы Соединенным Штатам большее преимущество в конкуренции между двумя странами.

Высокопоставленные российские чиновники хорошо осведомлены о намерениях правительства США. Их голоса в поддержку Китая и дружественного сотрудничества между Китаем и Россией рассматриваются как ответ на вышеупомянутые голоса, но также как оценка этих двусторонних отношений. Две страны могут долгое время поддерживать стратегическое добрососедское партнерство, и обе стороны рассматривают друг друга как приоритетных партнеров.

Направление американо-российских отношений не повлияет на отношения России с Китаем. Структурные разногласия между Россией и Соединенными Штатами невозможно преодолеть в краткосрочной перспективе, и в их двусторонних отношениях мало возможностей для улучшения.

Хотя Россия ослабила отношения с США, это никак не повлияет на отношения России с Китаем. Это связано с тем, что Китаю и России необходимо участвовать во многих областях структурного сотрудничества, в которых Соединенные Штаты не могут конкурировать. У двух стран обширные области стратегического сотрудничества в области энергетики, высоких технологий и космоса.

Китай и Россия имеют сильное желание участвовать в региональных делах, а именно продвигать свое участие в Шанхайской организации сотрудничества и укреплять безопасность и сотрудничество в Центральной Азии. Потребность Китая и России в глубоком сотрудничестве не изменится.

Китайско-российские отношения будут и дальше укрепляться, и их стратегическое партнерство на высоком уровне будет укрепляться. Они будут более охотно сотрудничать в области политики, экономики и безопасности.

Он является младшим научным сотрудником Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук. мнение@globaltimes.com.cn