Попытка Харриет Дарт выйти в полуфинал WTA закончилась из-за Анастасии Потаповой в Бирмингеме | Новости тенниса

Выступление Харриет Дарт на Rothesay Classic в Бирмингеме завершилось поражением в четвертьфинале от Анастасии Потаповой.

Дарт обыграла теннисистку из топ-30 Ангелину Калинину вторую неделю подряд и вышла в четвертьфинал, но не смогла извлечь выгоду из хорошего старта против Потаповой с четвертым номером, проиграв 4–6, 6–3, 6–4.

Дарт боролась со своей подачей на протяжении всего матча, но все же сумела выиграть первый сет, несмотря на пять двойных ошибок, что привело к нескольким потрясающим ударам с конца площадки.

26-летняя спортсменка претендовала на выход в свой первый полуфинал WTA после поражения в трех предыдущих четвертьфинальных матчах, все на британском траве, и сделала первый ход во втором сете с брейком 2:1.

Но Потапова, посеянная под 21-м номером, начала наказывать Дарт со второй подачи, и россиянка перевернула матч серией из четырех геймов подряд, сократив ошибки, которые испортили ее игру.

Дарт сплотилась со счетом 3: 1 в решающей партии и сравнялась со счетом 3: 3, но мощные удары Потаповой с земли взяли свое, и россиянка снова сломалась, прежде чем закрепить победу.

Тем не менее, это был солидный турнир для Дарт, так как на прошлой неделе она вернулась в четвертьфинал в Ноттингеме, и у нее будет еще один шанс одержать больше побед перед Уимблдоном после того, как она получила wild card на турнир на следующей неделе в Истборне.





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Елена Остапенко сделала отличный камбэк



Затем Потапова столкнулась со вторым посевом Елена Остапенкокоторая провела впечатляющий камбэк после сета и уступила 4-0, чтобы победить Магдалену Фрич 4-6 7-5 6-2.

Латвия играла до 20:00 четверга в своей победе над Винус Уильямс и вернулась на площадку в обеденное время в пятницу, чтобы сразиться с Полом Фричем.

Остапенко требовалось лечение из-за проблемы с левой икрой, и в какой-то момент казалось, что она может не закончить матч, но сумела переломить ситуацию во втором сете, прежде чем принять решение.

«Это было очень короткое время, чтобы прийти в себя после вчерашнего дня, потому что мы закончили так поздно», — сказала она.

«Я также боролся с моей левой икрой. В какой-то момент я подумал, что, может быть, мне не стоит продолжать, но во мне есть боец, поэтому я хочу играть, пока не смогу ходить или что-то в этом роде.

«После победы во втором сете я почувствовал, что играю лучше, и моя нога была на месте. Я очень рад выиграть этот матч».

верхнее семя Барбора Крейчикова Она впервые вышла в четверку на травяном корте после победы над юниоркой Линдой Фрохвертовой со счетом 6:3, 6:2 и сыграет с Чехией против Китая. Чу Линкоторая выиграла у Ребекки Марино со счетом 4-6 6-3 6-2.