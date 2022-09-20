«Портал» получит трассировку лучей для демонстрации графических процессоров NVIDIA серии 4000

Ворота 3 Возможно, этого никогда не произойдет, но, по крайней мере, у нас есть новый способ испытать оригинальный шутер с головоломками телепортации. Об этом сегодня заявил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг во время своего основного выступления на GTC. Шлюз с RTXмодификация, добавляющая поддержку трассировки лучей в реальном времени и DLSS 3. Судя по короткому трейлеру, похоже, что выход Мы все знаем и любим, за исключением того, что теперь освещение вокруг ворот просачивается в их окружение, и почти каждая поверхность прекрасно отражает свет.

Похоже на то, что мы видели Майнкрафт РТХИ ворота Модификации с трассировкой лучей добавляют глубину очень знакомой игре. А благодаря DLSS 3, последней версии технологии ультрасэмплинга NVIDIA, он также работает плавно, играя множество прибамбасов RTX. Эти скриншоты могли быть взяты из RTX 4090 невероятно мощная, Но будет интересно посмотреть, насколько это хорошо Шлюз с RTX Работает на старых картах серии 2000 от NVIDIA. Ручей выход Владельцы смогут поиграть в мод RTX в ноябре.

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Хуанг говорит, что компания разработала мод RTX в своей собственной среде Omniverse. Чтобы расширить эту концепцию, NVIDIA также выпускает RTX Remix, приложение, которое позволяет захватывать текущие игровые сцены и изменять их объекты и окружение с помощью текстур высокого разрешения и реалистичного освещения. Инструменты искусственного интеллекта компании могут придавать материалам «физически точные» свойства — макс. Морровинд, например, становится рефлексивным после прохождения RTX Remix. Вы сможете экспортировать ремикшированные сцены в виде модов, и другие игроки смогут воспроизводить их через средство просмотра RTX.