Портативный Switch от Logitech отлично подходит для потоковой передачи и эмуляции

Существует множество портативных игровых консолей Android в стиле Nintendo-Switch, которые обычно доступны для импорта на eBay или AliExpress. Некоторые, как Глаз Одина, довольно хорошо оценен. Другие, как Ретро Карман 2+, уступает по качеству, но настолько дешев, что его все же стоит покупать людям, которые хотят портативную консоль для эмуляторов олдскульных игровых консолей. Но редко кто из них получает поддержку от крупной компании, надежную поддержку оборудования и гарантию или четкие политики обновления программного обеспечения (кроме случайных обновлений версии Android или поддержки альтернативных дистрибутивов Android).

Вот почему слухи о мобильном устройстве Android от Logitech, похожем на Switch, привлекли наше внимание. Первоначально Дразнит плодовитый лидер Эван Бласс (И Хранится The Verge после удаления DMCA), мобильное устройство определенно напоминает Switch Lite. Он имеет четыре флип-кнопки (расположенные в стиле Xbox с буквой «A» внизу и «B» справа, а не в стиле Nintendo с перевернутыми этими кнопками), левые и правые плечевые кнопки и триггеры, двойной асимметричный джойстик. , D-pad и четыре другие лицевые кнопки для различных системных функций. Но устройство, похоже, работает под управлением пользовательской версии Android с полным доступом к Google Play и, похоже, имеет встроенный доступ к службам потоковой передачи игр Microsoft, Nvidia и Valve для игр для ноутбуков.

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Плюс указывает на то, что КПК, скорее всего, является плодом файла Недавно анонсированное сотрудничество между Logitech и китайской технологической компанией Tencent. В начале августа компании заявили, что они объединят опыт Logitech G в области аппаратного обеспечения и опыт Tencent Games в области программных услуг, чтобы создать мобильную игровую консоль, ориентированную на потоковую передачу, в неизвестном будущем.

Хотя мы знаем, как он выглядит, мы не знаем аппаратных характеристик, включая SoC, размер или разрешение экрана, объем ОЗУ или дискового пространства (похоже, он включает слот microSD сверху) или время автономной работы. Более быстрый чип сделал бы консоль более дорогой, но также позволил бы ей эмулировать более новые консоли, такие как Dreamcast, GameCube, PS2 и Wii, в то время как многие более дешевые портативные устройства превзошли оригинальные PlayStation или Nintendo 64.

Ценообразование будет ключевым. Консоль, вероятно, будет дороже, чем некоторые из безымянных консолей Android за 100 долларов, но будет немного дешевле, чем мобильные устройства на базе x86, такие как поверхность пара. Эти консоли больше и тяжелее, чем большинство консолей Android, но они также более универсальны, поскольку достаточно мощны, чтобы играть в компьютерные игры напрямую, а не в прямом эфире. Они также могут эмулировать более новые консоли с более высокими настройками качества.