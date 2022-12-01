30 ноября 2022 г.

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Портман выступает со вступительной речью на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям по вопросу выдвижения кандидатуры на пост посла США в Российской Федерации.

Во время слушаний Портман также задает кандидату вопросы о незаконной войне России против Украины и повышении эффективности санкций.

Вашингтон — в течение дня В ходе слушаний в сенатском комитете по международным отношениям сенатор США Роб Портман (республиканец от штата Огайо) представил Линн Трейси из штата Огайо, которая считается послом в Российской Федерации. Портман высоко оценила долгую карьеру посла на дипломатической службе, особенно ее большой опыт работы в бывшем Советском Союзе, включая Россию. Он также обсудил натянутые отношения между Соединенными Штатами и Россией и важность назначения хорошо подготовленного посла. Как посол Трейси.

Во время допроса посла Трейси сенатор Портман спросил посла Трейси, что она думает о нынешних санкциях США против России, на что она сказала, что США могут подготовиться к ужесточению санкций, особенно в энергетическом секторе, до тех пор, пока российская экономика не почувствует максимальное давление. Сенатор Портман также настаивала на стратегии посла Трейси по привлечению России за стол переговоров, учитывая очень напряженные отношения между нашими двумя странами.

Стенограмму выступления сенатора Портман можно найти ниже, а видео можно найти сюда И сюда.

введение:

«Большое спасибо, господин президент. Для меня большая честь представить здесь соотечественника из штата Огайо, посла Линн Трейси, в качестве кандидата от России. Она родилась и выросла в Барбертоне, штат Огайо, в семье Альберта и Кэрол Сью Трейси, обоих уроженцы Огайо. Ее сестра из Барбертона позади нас. Она закончила школу.» Из средней школы Барбертона, где она играла в волейбол, была отличной ученицей, затем разветвилась и решила поехать на юг в Университет Джорджии, где она специализировалась на советских исследованиях. После окончания учебы она проверила свои знания, проработав три года подрядчиком в посольстве США в Москве в конце 1980-х годов. Конечно, это был Советский Союз.

«Поэтому это было трудное время. Даже веселая зима в Советском Союзе не смогла удержать ее вдали от дома. Огайо позвонил ей, и она вернулась, чтобы поступить в юридический факультет Акронского университета. Вскоре после этого посол Трейси ответила на призыв своей страны. и поступила на дипломатическую службу.Это была ее карьера.С тех пор она впечатляет и хорошо готовит ее, я думаю, к той роли, которую она преследует.Она была на всем постсоветском пространстве, включая некоторые очень сложные задания.Она работала в наши дипломатические представительства в Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане и посольство в Москве, где она занимала должность заместителя главы миссии, с 2014 по 2017 год.

Я также работал на многих должностях здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, в том числе в Бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии и в Совете национальной безопасности. Ее карьера дважды приводила ее в Пакистан и даже в Афганистан вскоре после 11 сентября, когда страна все еще была зоной активных боевых действий. Эта должность будет второй для посла Трейси, так как в настоящее время она является послом США в Армении, где она находится с 2019 года. Мне не нужно никому говорить в этом комитете, что Армения и Кавказ были интересным местом для пребывания в то время. период времени, это было очень сложно, и я служил там с отличием.

«Ее долгая дипломатическая карьера на постсоветском пространстве, ее нынешний опыт работы в качестве главы миссии, даже степень бакалавра в области советских исследований и, конечно же, ее солидное воспитание на Среднем Западе Огайо — все это хорошо подготовило ее к этой сложной роли. наши отношения с Россией напряжены и ими трудно управлять. Мы не должны утверждать, что кто-либо, кто является послом Соединенных Штатов в России, не прошел проверку или не имеет квалификации. Посол Трейси не из таких. Она проверена и обладает высокой квалификацией. Я рад представить ее сегодня и с нетерпением жду ответа от нее».

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Вопрос и ответ:

Сенатор Портман: «Спасибо, господин президент, и еще раз спасибо послу Трейси за вашу эскалацию. Вы только что говорили о невыразимых страданиях, происходящих в Украине, и я ценю ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к санкциям? Санкции в отношении России на основе вторжения 24 февраля И продолжающейся войны на Украине.С тех пор у нас вчера были некоторые данные.Ожидаемое падение ВВП России на 7,1 процента в этом квартале, четвертом квартале.Около четырех процентов в последнем квартале.В Украине, порядка 40-50 процентов.Я думаю, что наши санкции не дают того эффекта, которого мы бы хотели.Можете ли вы говорить о санкциях в отношении России?И что мы должны сделать, может быть, чтобы сделать их более эффективными, если вы считаете, что это правильный курс? «

Достопочтенная Линн Трейси: Сенатор, я полностью согласен с тем, что правильный путь – продолжать санкционный путь, продолжать ужесточать санкции. Одна из областей, о которой, я знаю, вы знаете, о которой мы говорили, — это сокращение доходов от энергоносителей в России. Одним из ожидаемых механизмов является ограничение цен на нефть. Я думаю, что это уже показывает некоторые признаки. Если это будет достигнуто, это может очень эффективно сократить часть доходов России. Но при этом сохраняя некоторую стабильность на рынке нефти. Я думаю, нам нужно продолжать смотреть на то, кто является действующим лицом в российском правительстве и его более широких сетях. Кто часть того тлетворного и пагубного влияния, которое берет на себя Россия. Но я прекрасно понимаю, как вы указали и как вы видели, что страдают украинцы, особенно сейчас со всеми этими ударами по гражданской инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре. Думаю, мы хотим как можно раньше ощутить на себе влияние этих санкций. Судя по тому, что вы видели в отчетах, мы начинаем видеть песок в механизмах российской экономики. Мы видим, как Россия обращается за поставками оружия к таким игрокам, как Северная Корея и Иран. Мы видим, что Россия потеряла здоровых рабочих в результате мобилизации и бегства. Я думаю, ожидается, что мы продолжим видеть влияние наших санкций, но я не могу точно сказать, когда это произойдет».

Сенатор Портман: «Позвольте мне сказать так, я надеюсь, что вы будете, если вы будете подтверждены, я думаю, что вы будете. Раз вы там, вы посмотрите на этот вопрос и дадите нам советы, как эффективно ужесточить эти санкции и из нашего разговора, вы будете знать, как я отношусь к экспорту энергоресурсов и как это на самом деле финансирует военную машину. Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Общий вопрос, более сложный вопрос. Как вы думаете, как вам будет наиболее эффективно убедить Владимира Путина и его верхушку официальных лиц и, может быть, какие-то эффективные контакты с олигархами, что незаконная, жестокая, ничем не спровоцированная война — это тоже война не бессмысленная и контрпродуктивная для России, как усадить Россию за стол переговоров?

Достопочтенная Линн Трейси: «Я думаю, что продолжение делать то, что мы делаем сейчас, налагает затраты на поле боя. Я думаю, мы уже видели, что президент Путин должен обратить внимание на этот вопрос. Недавно он почувствовал давление, чтобы встретиться с матерями солдат , хотя некоторые из встреч казались структурированными с точки зрения Но тот факт, что он чувствовал необходимость сделать это, я думаю, показал некоторое давление. Поэтому я думаю, что продолжать демонстрировать эту силу поддержки, это единство цели очень важно. Потому что у меня сложилось впечатление о президенте Путине и его менталитете, что он считает себя более терпеливым по отношению к нам и что он может подождать, пока мы выйдем. Что единство нашей цели и нашей цели будет нарушено раньше, чем он это сделает, и я думаю, что это должен доказать ему, что это не точный расчет».

Сенатор Портман: Думаете, он думает, что его ракетных поставок хватит дольше, чем нашего терпения на Западе?

Достопочтенная Линн Трейси: — Возможно, хотя его запасы ракет, похоже, на исходе.

Сенатор Портман: «Спасибо, господин президент. Я надеюсь, что вы решительно поддержите пакет помощи от Конгресса, чтобы продолжать помогать нам по всем причинам, которые вы только что упомянули. Это решающий момент в Украине и продолжение давления на Россию. Это важно что мы сохраняем нашу поддержку».

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