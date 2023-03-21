Порт iPhone 15 USB-C имеет ограничение скорости для несертифицированных кабелей.

Согласно последним сообщениям, именно iPhone 15 окончательно откажется от разъема Lightning в пользу USB-C. Однако, несмотря на то, что USB-C стал отраслевым стандартом, Apple по-прежнему планирует несколько ограничить его для iPhone. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил в понедельник, что порт USB-C обеспечит более высокую скорость зарядки для iPhone 15, но только с сертифицированными кабелями.

iPhone 15 получит USB-C, но с ограничениями

По словам КоApple улучшит производительность быстрой зарядки с помощью USB-C на моделях iPhone 15. В настоящее время iPhone 14 и iPhone 14 поддерживают максимальную скорость зарядки до 20 Вт, а модели Pro — до 27 Вт. Это означает, что пользователи смогут заряжать свой iPhone быстрее, но только при наличии подходящего зарядного устройства.

Компания больше не поставляет iPhone с адаптером питания, входящим в комплект поставки, поэтому пользователям необходимо купить новый, если у них дома еще нет совместимого зарядного устройства. Самый доступный вариант компании Адаптер USB-C мощностью 20 Втно у Apple также есть 30-ваттный стоит 39 долларов..

Однако есть еще одна проблема. Куо утверждает, что более высокая скорость зарядки будет работать только с кабелями USB-C, сертифицированными Apple. Таким образом, даже если у вас есть совместимый штепсельный адаптер, он может не обеспечить полную мощность вашего iPhone без соответствующего кабеля.

Ранее в этом году утечка ShrimpApplePro уже сообщала, что Apple представит сертификацию MFi (Made for iPhone) для аксессуаров USB-C. Инсайдер также сообщил, что кабели без сертификации MFi будут иметь ограниченную скорость зарядки. Конечно, это не означает, что вы не сможете использовать кабели USB-C с вашим iPhone 15. Они просто не будут работать в полную силу.

В другом отчете Куо отмечается, что, хотя вся линейка iPhone 15 получит порт USB-C, только модели Pro будут поддерживать USB 3.2 для более высокой скорости передачи данных. Обычные модели iPhone 15 продолжат работу с более медленным USB 2.0. Нечто подобное произошло с iPad, у iPad 10 есть порт USB-C, но на скорости 2.0.

В соответствующей заметке Куо упомянул, что Apple, как ожидается, увеличит поставки адаптера питания USB-C мощностью 20 Вт на 120% с запуском iPhone 15, поскольку многим пользователям, которые все еще используют свои старые зарядные устройства, придется купить новый. новый. С портом USB-C.

Подробнее об iPhone 15

Модели iPhone 15 будут иметь новый дизайн со слегка изогнутыми краями, при этом выступ камеры станет больше, а края экрана — тоньше. Apple сохранит те же четыре размера из текущей линейки iPhone 14 для новых моделей. Однако iPhone 15 и iPhone 15 Plus откажутся от выреза в пользу Dynamic Island.

Некоторые другие изменения включают новые унифицированные кнопки громкости и объектив перископа для моделей 15 Pro. Ожидается, что Apple представит новые iPhone в сентябре.