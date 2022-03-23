Порт Zelda: Ocarina Of Time для ПК завершен и выпущен

Разработка наконец завершена Легенда о Zelda: Окарина времени Порт ПК, и вы можете играть с Линком и кататься по Хайрул Филд на Эпоне теперь, когда он уже вышел!

Этот порт стал возможен только благодаря фан-проекту по реинжинирингу Ocarina of Time, где сам код является законным, поскольку он не использует утечку контента или ресурсы, защищенные авторским правом. Чтобы запустить порт, вам нужно будет найти ПЗУ N64 из легальных источников для игры N64.

Harbour Masters, создавшая этот порт для ПК, объявила о запуске своего проекта в истинном фанатском стиле Nintendo — с Живая реклама. Вы даже можете играть в нее на Steam Deck!

Но капитаны порта тоже не останавливаются на достигнутом. Разработчики будут добавлять в порт больше, включая преобразование текста в речь, визуальные эффекты со скоростью 60 кадров в секунду, HD-модели и звук, дополнительные пакеты текстур для игры, поддержку пользователей Mac и Linux и многое другое. там Доступно уже много модификаций Что касается порта, конечно, от крутого до глупого, так что помимо переигрывания и прохождения одной из лучших игр Zelda есть много вещей, которые можно сделать.

Мы можем представить, что это будет благом, в частности, для быстрых бегунов. Ocarina of Time — очень популярная динамичная гоночная игра, и этот порт для ПК делает ее еще проще для геймеров.

Harbour Masters также заявили, что хотели бы сделать что-то подобное с Majora’s Mask, и мы уверены, что многие люди будут в восторге. Для этого сейчас идет реверс-инжиниринг, и это справедливо Завершено более 45%.

Не могли бы вы проверить этот порт Ocarina of Time? Дайте нам знать об этом в комментариях.