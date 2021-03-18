Посетите Остин, чтобы отметить прогресс в оборонных отношениях между США и Индией: эксперт

Высокопоставленный эксперт по обороне США сказал, что визит министра обороны США Ллойда Остина в Индию укажет на важность двустороннего партнерства в области обороны и безопасности, которое выросло за последнее десятилетие.

Остин, первый министр обороны США, который впервые посетит Индию за границей, должен встретиться со своим коллегой министром обороны Раджнатхом Сингхом, министром иностранных дел С. 21.

После исторического саммита «квартета» визит Остина в Индию отражает то значение, которое администрация Байдена придает своим отношениям с индийским правительством в условиях агрессивного поведения и принудительной экономической политики Китая.

В пятницу президент США Джо Байден открыл первый виртуальный саммит лидеров квартета, на котором присутствовали премьер-министр Нарендра Моди, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Японии Ёсихиде Суга.

По словам Викрама Сингха, старшего советника по космосу и обороне Форума стратегического партнерства США и Индии (USISPF), администрация только сигнализирует о важности партнерства в области обороны и безопасности между Соединенными Штатами и Индией.

Во время слушания по утверждению Остин сказал членам комитета Сената, что он сказал, что хочет укрепить связи с Индией.

Сингх, который ранее работал в Пентагоне и Государственном департаменте при администрации Обамы, сказал, что он ожидает, что визит в Остин будет направлен на то, чтобы подчеркнуть весь большой прогресс, достигнутый между двумя странами, и что эти две страны очень близки. Теперь партнеры, делясь разведданными и множеством оружейных систем и устройств.

Соединенные Штаты продали Индии военного оборудования на сумму более 21 миллиарда долларов. В целом, он стал крупнейшим поставщиком и военным партнером Индии », – сказал он в видео-сообщении в Twitter для сил специального назначения США.

Он сказал, что Индия и Соединенные Штаты стратегически согласованы по вопросам, особенно по управлению подъемом Китая и пропаганде бесплатной и открытой транспортировки товаров и услуг для людей по всему региону.

Сингх признал, что проблемы между двумя странами в сфере безопасности связаны с планом Индии по закупке у России системы противовоздушной обороны С-400.

В октябре 2018 года Индия подписала с Россией сделку на 5 миллиардов долларов на закупку пяти единиц зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на то, что администрация Трампа тогда предупреждала, что продвижение контракта может потребовать санкций США.

В 2019 году Индия произвела первый платеж России за ракетные системы в размере около 800 миллионов долларов.

С-400 известен как самая передовая в России система противоракетной обороны большой дальности.

Соединенные Штаты ввели санкции против России в соответствии со строгими положениями Закона о борьбе с противниками Америки посредством санкций (CAATSA).

Закон также предусматривает меры наказания в отношении стран, покупающих оборонное оборудование у России.

По словам Сингха, один из вопросов, на который должны ответить лидеры, заключается в том, как обеспечить, чтобы Индия не противоречила этим уголовным законам в Соединенных Штатах.

В среду сенатор Роберт Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, в письме в Остин призвал поднять вопрос о планах Индии закупить С-400 у России.

Индия, сказал Сингх, Индия не похожа на Турцию или многие другие страны.

«Она (Индия) является давним военным партнером России и все больше приближается к Соединенным Штатам и их союзникам. Но она по-прежнему поддерживает долгосрочные отношения в сфере безопасности и находится в сильной зависимости от России в ряде своих стран, “Сказал Сингх.

USISPF призвал администрацию Байдена управлять санкционными рисками в рамках CAATSA и поддерживать усилия оборонной промышленности США в Индии, включая усилия по заключению контрактов на наступательные платформы, такие как боевые самолеты.

Соединенные Штаты признали Индию в качестве «крупного оборонного партнера» в 2016 году, что позволяет Индии закупать более передовые и чувствительные технологии у Америки наравне с ближайшими союзниками и партнерами Америки и обеспечивает долгосрочное сотрудничество в будущем.

На прошлой неделе высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил законодателям, что администрация Байдена стремится углубить военно-техническое сотрудничество с Индией не только путем поставки ей вооружений и оборудования, но и путем оказания помощи Нью-Дели в создании собственной оборонной промышленной базы, чтобы он мог производить оборудование. Чтобы удовлетворить их потребности и способность работать с Америкой и другими людьми по всему региону.

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