Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил во вторник, что 2023 год «станет огромным испытанием» для экономики страны с точки зрения финансирования и дефицита бюджета. Он отметил, что в 2022 году российская экономика сократится менее чем на 3% из-за «спецоперации» на Украине, но следующий год ожидается более сложным.

В интервью телеканалу «Россия-24» первый вице-премьер России заявил, что Минэкономразвития работает над увеличением темпов роста ВВП по крупным проектам, чтобы сдержать экономические потрясения, которые, как он ранее заявлял, будут ощущаться по всей стране. Глобус.

Белоусов назвал экономический шок «идеальным штормом», добавив, что в 2023 году ВВП России сократится «чуть более чем на 2 процента» и «не более чем на 1 процент». «В следующем году будет то же самое», — заявил российский чиновник. Нам достаточно сложно с точки зрения финансирования, то есть мы установили дефицит бюджета на следующий год и понимаем объемы заимствования. Более того, продолжил он, «все это было согласовано с Банком России».

«Эта миссия, эта финансовая основа — есть, и она есть. [it] Он существует в достаточно жесткой форме. Этот строгий формат предусматривает жесткую приоритезацию расходов и проектов», — подчеркнул в интервью Белоусов. Минэкономразвития недавно завершило эту работу, распределив темпы роста ВВП по существующим крупным проектам», — добавил чиновник.

Мир «в 2023 году вот-вот вступит в период колоссальных потрясений»: Белоусов

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в Бангкоке, Таиланд, в ноябре этого года, первый вице-премьер России заявил, что в 2023 году мир вот-вот вступит в период колоссальных потрясений, усугубляемых техническими проблемами, которые были не решить. Проблемы.

«Мы только сейчас начинаем понимать серьезность проблем, стоящих перед миром. Дело в том, что ближайшие годы — это совершенно бурный период, когда негативные тенденции, копившиеся длительное время, сходятся в ограниченном периоде время», — сказал Белоусов журналистам в кулуарах саммита.

Он обвинил экономический кризис в попытках Запада ввести санкции против России. Он подчеркнул, что мир «начинает понимать, что попытки изолировать Россию только усугубляют глобальные экономические вызовы».

Президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что Запад спровоцировал глобальный экономический кризис и «волну разрушительной инфляции», наложив шквал экономических и торговых санкций на Россию в новейшей истории в ответ на ее военное вмешательство в Украине.

«Вина за это полностью лежит на элитах западных стран, которые готовы пожертвовать остальным миром, чтобы сохранить свое глобальное господство», — заявил Путин на правительственном совещании по экономике, которое транслировалось по телевидению.

«Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности», — подчеркнул Путин, назвав Москву крупнейшим в мире производителем природных ресурсов.