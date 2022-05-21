Поскольку Россия усиливает давление на Донбасс, Украина исключает прекращение огня

Украина исключает прекращение огня и уступки

Россия начала атаку в Луганске

Россия остановила подачу газа в Финляндию из-за спора об оплате

Российская армия заявила об уничтожении западного оружия на Житомирщине

Киев/ОСЛО (Рейтер) — Украина в субботу исключила прекращение огня или уступки Москве, поскольку Россия активизировала наступление в восточном Донбассе и прекратила поставки газа в Финляндию.

После прекращения нескольких недель сопротивления последних украинских боевиков в стратегическом юго-восточном городе Мариуполе Россия начинает крупное наступление в Луганске, одной из двух областей Донбасса.

Поддерживаемые Россией сепаратисты уже контролировали участки территории в Луганской области и соседней Донецкой области до вторжения 24 февраля, но Москва хочет захватить последнюю оставшуюся территорию Донбасса, контролируемую Украиной.

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«Ситуация в Донбассе очень сложная», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном выступлении. Он сказал, что российская армия пыталась атаковать города Славянск и Северодонецк, но украинские силы блокировали их продвижение.

Ранее Зеленский заявил местному телевидению, что, хотя боевые действия будут кровавыми, конец будет достигнут только с помощью дипломатии и что российская оккупация украинских земель будет временной.

Советник Зеленского Михайло Подолак исключил согласие на прекращение огня и заявил, что Киев не примет никакого соглашения с Москвой, которое включало бы территориальные уступки. Он сказал, что уступки будут иметь неприятные последствия для Украины, потому что Россия будет реагировать более решительно после любой паузы в боевых действиях. Прочитайте больше

«Война не остановится (после уступок). Она остановится на какое-то время», — сказал Подоляк, главный переговорщик от Украины, в интервью Рейтер в хорошо охраняемом офисе президента.

«Они начнут новую атаку, которая будет более кровавой и обширной».

Последние призывы к немедленному прекращению огня исходили от министра обороны США Ллойда Остина и премьер-министра Италии Марио Драги. Прочитайте больше

Окончание боев в Мариуполе, крупнейшем городе, захваченном Россией, возможно, стало решающим в достижении ее амбиций на Донбассе. Это дает президенту России Владимиру Путину редкую победу после серии неудач за почти три месяца боев.

Россия заявила, что в пятницу сдались последние украинские силы, засевшие на огромном сталелитейном заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Прочитайте больше

Полный контроль над Мариуполем дает России контроль над наземным маршрутом, соединяющим Крым, захваченный Москвой в 2014 году, с материковой частью России и регионами восточной Украины, контролируемыми пророссийскими сепаратистами.

Автобус с военнослужащими ВСУ, сдавшимися в плен на осажденном металлургическом заводе «Азовсталь», уезжает под конвоем пророссийской армии в контексте украинско-российского конфликта, Мариуполь, Украина, 20 мая 2022 г. .REUTERS/Александр Ермошенко Прочитайте больше

Украинские силы в подконтрольных сепаратистам Луганской и Донецкой областях заявили в субботу, что за последние 24 часа они отразили девять атак и уничтожили пять танков и 10 других бронетранспортеров.

Украинцы сообщили в своем посте в Facebook, что российские войска использовали авиацию, артиллерию, танки, ракеты, минометы и реактивные снаряды по всей линии фронта для нападения на гражданские здания и жилые районы. По их данным, в Донецкой области погибли не менее семи человек.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска разрушили мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лыщанском. В мессенджере Telegram он сообщил, что бои идут на окраине Северодонецка с утра до ночи.

Северодонецк и его близнец Лисичанск через реку Северский Донец составляют восточную часть удерживаемого Украиной анклава, который Россия пытается обойти с середины апреля после того, как ей не удалось захватить Киев.

газовый спор

Российская государственная газовая компания «Газпром». (ГАЗП.ММ)Он заявил, что прекратил экспорт газа в Финляндию, которая отклонила требования Москвы платить рубли за российский газ после того, как западные страны ввели санкции в связи с вторжением. Прочитайте больше

На этой неделе Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в военный альянс НАТО. Прочитайте больше

Финский оптовый поставщик газа Jassum, правительство Финляндии и отдельные компании-потребители газа в Финляндии заявили, что готовы перекрыть российские потоки.

Большинство европейских контрактов на поставку заключаются в евро или долларах. В прошлом месяце Москва отключила газ Болгарии и Польше после того, как они отказались выполнять новые условия.

Западные страны также активизировали поставки оружия в Украину. В субботу Киев получил еще один большой импульс, когда президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении почти 40 миллиардов долларов военной, экономической и гуманитарной помощи. Прочитайте больше

Москва заявляет, что западные санкции, наряду с поставками оружия Киеву, представляют собой «войну по доверенности» США и их союзников.

Российские военные заявили, что уничтожили крупную партию западного оружия в Житомирской области Украины к западу от Киева с помощью ракет морского базирования «Калибр». Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчет. Прочитайте больше

Тысячи людей были убиты в Украине в войне, которая заставила миллионы людей покинуть свои дома и разрушила города.

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(Отчетность Натальи Зенец, Макса Хандера и Тома Палмфорта в Киеве и Дэвида Люнгрена в Оттаве и офисах Reuters; текст Мадлен Чемберс, Ричарда Болейна и Дойны Чиако; редактирование Фрэнсиса Керри, Тимоти Херитэдж, Дэвида Грегорио и Ника Зимински.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.