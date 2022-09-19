Посланника Ватикана обвинили в доставке помощи в Украину

Джон Гэмбрел

Киев, Украина (AFP) — Президент Украины Владимир Зеленский пообещал своей стране, что контрнаступление, которое отбило города и поселки у российских войск, не будет ослабевать, поскольку в воскресенье продолжались бомбардировки на большей части территории Украины.

Зеленский просмотрел список городов, отвоеванных Украиной в ее стремительном наступлении на северо-восток.

«Некоторым из вас сейчас может показаться, что после череды побед у нас наступило некоторое затишье», — сказал он в своем ночном видеообращении. Но это не спокойный период. Это подготовка к следующей серии… Потому что Украина должна быть свободной — все это. «

Военное командование Украины заявило, что в субботу его силы захватили восточный берег реки Ускил. Река, которая течет на юг из России в Украину, стала естественным прорывом на вновь возникших линиях фронта с начала контрнаступления на Киев.

Когда в минувшие выходные российские снаряды обрушились на города и поселки, британское министерство обороны предупредило, что Москва, вероятно, усилит атаки на гражданские объекты, поскольку она терпит поражения на поле боя.

«За последние семь дней Россия усилила нацеливание на гражданскую инфраструктуру, даже если она, вероятно, не видит непосредственного военного воздействия», — говорится в сообщении министерства на онлайн-брифинге. «Сталкиваясь с неудачами на передовой, возможно, Россия расширила позиции, которые она готова нанести удар, чтобы напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства».

Губернатор Оле Синихопов заявил, что в субботу в результате российского пожара погибли четверо медиков, пытавшихся эвакуировать психиатрическую больницу в Харьковской области. Он добавил, что при нападении на Стрелицу были ранены два пациента.

Губернатор области Виталий Ким заявил, что ночная бомбардировка также нанесла удар по больнице в Николаеве, важном порту на Черном море. Губернатор Павел Кириленко заявил, что за последние сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области, одной из двух украинских областей, признанных Россией суверенными государствами, погибли пять человек.

Сепаратистские силы, которые контролируют большую часть Донецка, заявили, что в результате украинской бомбардировки колонии для военнопленных в Оленевке один заключенный погиб и четверо были ранены. Сообщалось, что более 50 военнопленных были убиты в результате нападения на Оленевскую тюрьму в июле; Российские и украинские власти обвиняют друг друга.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны заявил, что российские силы в Донецке продолжают проводить «бессмысленные операции» в деревнях, а не укреплять линию фронта.

Служба новостей Ватикана сообщила в воскресенье, что высокопоставленный посланник Ватикана и его окружение подверглись критике во время распределения гуманитарных грузов в Украине. Сообщений о травмах не поступало.

Авария произошла недалеко от города Запорожье в субботу, и ватиканский торгаш кардинал Конрад Краевский и другие были вынуждены укрываться.

«Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Потому что бежать недостаточно», — сказал кардинал польского происхождения, канцелярия которого делает благотворительные взносы от имени Папы.

Губернатор района Валентин Резниченко сообщил, что в результате ночного обстрела Никополя, расположенного через реку от крупнейшей в Европе атомной электростанции, ранены три человека. В марте российские войска захватили Запорожскую АЭС с шестью реакторами, но на ней работают украинские инженеры. Его последний реактор был остановлен неделю назад после неоднократных отключений электроэнергии, поскольку бомбардировка поставила под угрозу важные системы безопасности.

Тем временем прокуратура Харькова обвиняет Россию в пытках мирных жителей в одном из недавно освобожденных сел. В онлайн-заявлении они заявили, что нашли подвал, где российские военные предположительно пытали заключенных в Казачьей Любани, недалеко от границы с Россией.

На опубликованных ими фотографиях они показали российский военный телефон ТА-57 с прикрепленными к нему дополнительными проводами и зажимами типа «крокодил». Украинские официальные лица обвинили российские силы в использовании беспроводных телефонов советской эпохи в качестве источника питания для токов, которыми заключенных во время допросов. Проверить утверждения украинцев сразу не удалось.

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