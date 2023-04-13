Последнее: Война в Украине: Зеленский просит высших финансовых чиновников увеличить экономическую поддержку Украины

В среду президент Владимир Зеленский призвал страны Запада увеличить свою поддержку украинской экономики и захватить российские активы для оплаты восстановления Украины во время выступления перед высшими экономическими чиновниками.

Призыв прозвучал, когда Всемирный банк и Международный валютный фонд собрались в Вашингтоне на весеннюю встречу, а члены Большой семерки встретились, чтобы обсудить эффективность своих санкций против России и усилить свою поддержку Украины по мере приближения войны к концу. . Второй год. Международный валютный фонд недавно утвердил кредитный пакет на сумму 15,6 млрд долларов для поддержки экономики Украины.

«Долгая история российской безнаказанности должна наконец прекратиться», — сказал г-н Зеленский, появившийся на видео, назвав борьбу своей страны чем-то большим, чем просто будущее Украины. «Потенциальные агрессоры в мире сейчас ищут. Правильно ли вы поступите?»

Администрация Байдена выразила скептицизм по поводу возможности повторного использования арестованных или замороженных ею российских активов. По оценкам Всемирного банка, Украине потребуется более 400 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет для восстановления своей критически важной инфраструктуры, и что в этом году она столкнется с нехваткой 11 миллиардов долларов на «значительные экономические и капитальные расходы».

«Важно, чтобы мы сосредоточились на том, что нужно Украине прямо сейчас», — сказал Дэвид Малпасс, президент Всемирного банка.

Союзники Украины обсуждают, как лучше всего оказать экономическую поддержку, поскольку мировая экономика борется со значительными препятствиями и устойчиво высокой инфляцией.

Сообщение г-на Зеленского было доставлено официальным лицам в Вашингтоне, поскольку Украина продолжала лоббировать в мире дополнительную помощь.

Высокопоставленный украинский чиновник, посетивший Нью-Дели в среду, призвал Индию быть на «правильной стороне войны» и запросил лекарства и медицинское оборудование, чтобы помочь восстановить разрушенную инфраструктуру здравоохранения страны.

Амина Дашапарова, заместитель министра иностранных дел Украины, выразила желание своей страны построить прочные отношения с Нью-Дели, историческим союзником Москвы. Г-жа Джабарова является самым высокопоставленным украинским чиновником, посетившим Индию с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года.

«Наши ожидания вполне ясны», — заявила г-жа Дзабарова на собрании в Индийском совете по глобальным делам, аналитическом центре Нью-Дели. «Мы считаем, что дискуссия об экономике и будущей экономике, а также об экономической ситуации в мире невозможна без обсуждения последствий войны России против Украины».

Депутаты Европарламента встретились в среду по видеосвязи с депутатами украинского парламента, чтобы обсудить прогресс Киева на пути к членству в ЕС, поскольку он стремится углубить свои связи с блоком.

В упрек Москве прошлым летом ЕС официально выдвинул Украину кандидатом на членство, но не ожидается, что она присоединится к блоку в обозримом будущем. Этот шаг послал Киеву мощный сигнал солидарности и поддержки, но также стал началом долгого пути кропотливых подробных переговоров.

Украина также забрасывает более широкую сеть, стремясь увеличить поставки оружия.

Согласно корреспонденции, полученной The New York Times через Законы Бразилии о государственных записях. Но Бразилия, которая зависит от России в плане удобрений и топлива, ясно дала понять, что не будет посылать на передовую никаких управляемых вооружений, вместо этого настаивая на посредничестве в мирных переговорах.

Проблемы с оказанием помощи Украине оказывают дополнительное давление на администрацию Байдена, которая возглавляла международные усилия по сохранению поддержки Украины и рассматривала свои усилия по защите от России как вопрос экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов и всего мира.

Министр финансов Джанет Л. Банк. «Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Министры финансов G7 встретились отдельно в кулуарах в среду и обсудили способы предотвращения уклонения России от западных санкций и возможные новые меры по давлению на российскую экономику. Они заявили, что будут работать вместе, чтобы продолжить мобилизацию поддержки Украины со стороны других стран и частного сектора.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины и наше единство в нашем осуждении агрессивной войны России. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов. Его отпустили после заседания.

Моника Брончук Сообщил репортаж из Брюсселя.