Последнее: Война на Украине: Украина получает новые боевые танки из Германии и Великобритании

Глава Международного агентства по атомной энергии ООН провел в понедельник переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии официального визита на этой неделе на Запорожскую атомную электростанцию для оценки безопасности на объекте, который российские силы проводят более десяти лет. с года.
Переговоры проходили в городе Запорожье, в 35 милях к северо-востоку от ядерного объекта, который находится в руках Украины, но неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны российских войск с тех пор, как они начали полномасштабное вторжение более года назад.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. он сказал в Твиттере У него и г-на Зеленского был «богатый обмен» по поводу защиты завода и его рабочих. Он добавил, что агентство продолжит поддержку ядерных объектов Украины.
Двое мужчин также посетили гидроэлектростанцию, которую г-н Гросси назвал «неотъемлемой частью системы», обеспечивающей безопасность станции. Господин Гросси написал в Твиттере, что Зеленский недавно показал ему повреждения плотины.
Г-н Зеленский поблагодарил г-на Гросси за его усилия и выразил обеспокоенность по поводу стресса, с которым сталкиваются украинские фабричные рабочие, говорится в кратком изложении встречи, опубликованном его офисом. Он также неоднократно призывал к выводу российских войск с завода.
«Без немедленного вывода российских сил и персонала с ЗАЭС и прилегающих территорий любые инициативы по восстановлению ядерной безопасности обречены на провал», — заявил Зеленский.
Г-н Гросси выступил с серией ужасных предупреждений о безопасности на заводе, осудив международное самоуспокоение, заявив, что однажды удача отвернется, когда дело доходит до поддержания безопасности там, поскольку бомбардировки уже повредили здания на заводе и неоднократно отключали снаружи. . электроэнергии, что вынуждает завод полагаться на резервные генераторы для работы критических систем охлаждения.
Сообщения о том, что Украина может нацелиться на давно откладываемое наступление на юг страны, что может привести к эскалации боевых действий в регионе, усилили опасения по поводу безопасности завода.
А на выходных г-н Гросси еще раз предупредил об опасности допущения боевых действий вблизи атомной станции, заявив: в текущей ситуации«Риски ядерной безопасности и защиты очень очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами».
Этот объект, крупнейшая в Европе атомная станция, была захвачена российскими войсками более года назад и сейчас находится в ведении государственной ядерной корпорации «Росатом», хотя многие ее рабочие и инженеры — украинцы. Все шесть его реакторов были остановлены, хотя им требуется питание для обеспечения безопасности.
Предложение Международного агентства по атомной энергии о превращении завода в демилитаризованную зону не принесло результатов. Украинские официальные лица заявили, что Москва отклонила этот план на том основании, что это означало бы вывод ее войск с объекта, контроль над которым давал ей такое большое влияние на производство энергии в Украине.
Последний раз г-н Гросси посещал станцию в сентябре, когда он привез на станцию первую группу международных ядерных инспекторов. Инспекторы были там до сих пор.
Завод, расположенный на восточном берегу Днепра, находится недалеко от линии фронта конфликта. Российские силы контролируют восточный берег в регионе и часто обстреливают город Никополь и другие объекты на западном берегу реки. Украина контролирует северную часть Запорожской области, а южную часть удерживают российские войска.
Ссылаясь на напряженность на линии фронта, Генштаб ВСУ заявил в понедельник, что Россия за последние сутки бомбила 30 населенных пунктов в Запорожской области.
Визит г-на Зеленского на передовую стал последним в серии воодушевляющих поездок в места, близкие к местам недавних боевых действий. В сообщении, размещенном в Telegram, г-н Зеленский написал, что для него «большая честь быть здесь сегодня вместе с нашими военными».
Украинское военное руководство мало говорило об ожидаемом весной наступления, в ходе которого они, вероятно, будут использовать танки и другие виды военной помощи со стороны США и других союзников. В качестве последнего примера такой поддержки министерство обороны Великобритании заявило в понедельник, что украинские экипажи вернулись домой после завершения обучения управлению танками Challenger 2. Великобритания передала Украине 14 танков, хотя они еще не находятся в составе украинских сил.
Военные аналитики указывают на два возможных направления контрудара: одно на востоке страны в районе Донбасса, другое на юге. Украинские официальные лица заявили, что южное наступление направлено на наступление на город Мелитополь в Запорожской области. Некоторые военные аналитики говорят, что это может также включать переброску войск через реку Днепр к юго-западу от электростанции.
Местные украинские официальные лица сообщали о спорадических взрывах вокруг Мелитополя в течение нескольких месяцев, по всей видимости, в результате нападений на российские войска. Еще два взрыва произошли в понедельник, сообщил ссыльный мэр города Иван Федоров в приложении для обмена сообщениями Telegram.
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