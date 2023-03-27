Последнее: Война на Украине: Украина получает новые боевые танки из Германии и Великобритании

Глава Международного агентства по атомной энергии ООН провел в понедельник переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии официального визита на этой неделе на Запорожскую атомную электростанцию ​​для оценки безопасности на объекте, который российские силы проводят более десяти лет. с года.

Переговоры проходили в городе Запорожье, в 35 милях к северо-востоку от ядерного объекта, который находится в руках Украины, но неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны российских войск с тех пор, как они начали полномасштабное вторжение более года назад.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. он сказал в Твиттере У него и г-на Зеленского был «богатый обмен» по поводу защиты завода и его рабочих. Он добавил, что агентство продолжит поддержку ядерных объектов Украины.

Двое мужчин также посетили гидроэлектростанцию, которую г-н Гросси назвал «неотъемлемой частью системы», обеспечивающей безопасность станции. Господин Гросси написал в Твиттере, что Зеленский недавно показал ему повреждения плотины.

Г-н Зеленский поблагодарил г-на Гросси за его усилия и выразил обеспокоенность по поводу стресса, с которым сталкиваются украинские фабричные рабочие, говорится в кратком изложении встречи, опубликованном его офисом. Он также неоднократно призывал к выводу российских войск с завода.

«Без немедленного вывода российских сил и персонала с ЗАЭС и прилегающих территорий любые инициативы по восстановлению ядерной безопасности обречены на провал», — заявил Зеленский.

Г-н Гросси выступил с серией ужасных предупреждений о безопасности на заводе, осудив международное самоуспокоение, заявив, что однажды удача отвернется, когда дело доходит до поддержания безопасности там, поскольку бомбардировки уже повредили здания на заводе и неоднократно отключали снаружи. . электроэнергии, что вынуждает завод полагаться на резервные генераторы для работы критических систем охлаждения.

Сообщения о том, что Украина может нацелиться на давно откладываемое наступление на юг страны, что может привести к эскалации боевых действий в регионе, усилили опасения по поводу безопасности завода.

А на выходных г-н Гросси еще раз предупредил об опасности допущения боевых действий вблизи атомной станции, заявив: в текущей ситуации«Риски ядерной безопасности и защиты очень очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами».

Этот объект, крупнейшая в Европе атомная станция, была захвачена российскими войсками более года назад и сейчас находится в ведении государственной ядерной корпорации «Росатом», хотя многие ее рабочие и инженеры — украинцы. Все шесть его реакторов были остановлены, хотя им требуется питание для обеспечения безопасности.

Предложение Международного агентства по атомной энергии о превращении завода в демилитаризованную зону не принесло результатов. Украинские официальные лица заявили, что Москва отклонила этот план на том основании, что это означало бы вывод ее войск с объекта, контроль над которым давал ей такое большое влияние на производство энергии в Украине.

Последний раз г-н Гросси посещал станцию ​​в сентябре, когда он привез на станцию ​​первую группу международных ядерных инспекторов. Инспекторы были там до сих пор.

Завод, расположенный на восточном берегу Днепра, находится недалеко от линии фронта конфликта. Российские силы контролируют восточный берег в регионе и часто обстреливают город Никополь и другие объекты на западном берегу реки. Украина контролирует северную часть Запорожской области, а южную часть удерживают российские войска.

Ссылаясь на напряженность на линии фронта, Генштаб ВСУ заявил в понедельник, что Россия за последние сутки бомбила 30 населенных пунктов в Запорожской области.

Визит г-на Зеленского на передовую стал последним в серии воодушевляющих поездок в места, близкие к местам недавних боевых действий. В сообщении, размещенном в Telegram, г-н Зеленский написал, что для него «большая честь быть здесь сегодня вместе с нашими военными».

Украинское военное руководство мало говорило об ожидаемом весной наступления, в ходе которого они, вероятно, будут использовать танки и другие виды военной помощи со стороны США и других союзников. В качестве последнего примера такой поддержки министерство обороны Великобритании заявило в понедельник, что украинские экипажи вернулись домой после завершения обучения управлению танками Challenger 2. Великобритания передала Украине 14 танков, хотя они еще не находятся в составе украинских сил.

Военные аналитики указывают на два возможных направления контрудара: одно на востоке страны в районе Донбасса, другое на юге. Украинские официальные лица заявили, что южное наступление направлено на наступление на город Мелитополь в Запорожской области. Некоторые военные аналитики говорят, что это может также включать переброску войск через реку Днепр к юго-западу от электростанции.

Местные украинские официальные лица сообщали о спорадических взрывах вокруг Мелитополя в течение нескольких месяцев, по всей видимости, в результате нападений на российские войска. Еще два взрыва произошли в понедельник, сообщил ссыльный мэр города Иван Федоров в приложении для обмена сообщениями Telegram.