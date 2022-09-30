Последнее обновление урагана Ян: тропический шторм восстанавливает силу как ураган категории 1, приближаясь к Южной Каролине

Ураган Ян: волны затопили дороги в Ки-Уэсте, поскольку шторм усилился до категории 4

Проведя большую часть четверга в тропическом шторме, Ян снова превратился в ураган, поскольку он нацелен на побережье Южной Каролины.

Национальный центр ураганов сообщил в своем обновлении в 17:00 по восточному времени, что ураган Ян «обрушился на Каролину и Джорджию опасными для жизни наводнениями, штормовыми нагонами и сильными ветрами».

В настоящее время ураган движется с севера на северо-запад со скоростью около 10 миль в час, при этом максимальная скорость ветра увеличивается до 75 миль в час с сильными порывами.

«Иан может немного усилиться, прежде чем завтра выйти на сушу, и ожидается, что он быстро ослабнет над юго-востоком Соединенных Штатов с вечера пятницы до субботы», — говорится в предупреждении.

Десятки спасательных работ ведутся по всей Флориде после беспрецедентного наводнения, вызванного одним из сильнейших ураганов, когда-либо зарегистрированных в Соединенных Штатах.

Тысячи людей оказались в затруднительном положении по всему штату, поскольку вертолеты береговой охраны стаскивали людей с крыш после того, как вода залила несколько футов на близлежащие районы. Около 2,5 миллионов человек в настоящее время живут без электричества.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис охарактеризовал ураган как «500-летнее наводнение» и сказал, что основная инфраструктура была сильно повреждена, включая мост Санибел на юго-западе Флориды и мост на Пайн-Айленд, недалеко от Форт-Майерса.

Президент Джо Байден объявил крупную катастрофу во Флориде после катастрофических последствий. «Это может быть самый смертоносный ураган в истории Флориды», — сказал он позже на брифинге в штаб-квартире FEMA.