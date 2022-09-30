Последнее обновление урагана Ян: тропический шторм восстанавливает силу как ураган категории 1, приближаясь к Южной Каролине

Ураган Ян: волны затопили дороги в Ки-Уэсте, поскольку шторм усилился до категории 4
Проведя большую часть четверга в тропическом шторме, Ян снова превратился в ураган, поскольку он нацелен на побережье Южной Каролины.
Национальный центр ураганов сообщил в своем обновлении в 17:00 по восточному времени, что ураган Ян «обрушился на Каролину и Джорджию опасными для жизни наводнениями, штормовыми нагонами и сильными ветрами».
В настоящее время ураган движется с севера на северо-запад со скоростью около 10 миль в час, при этом максимальная скорость ветра увеличивается до 75 миль в час с сильными порывами.
«Иан может немного усилиться, прежде чем завтра выйти на сушу, и ожидается, что он быстро ослабнет над юго-востоком Соединенных Штатов с вечера пятницы до субботы», — говорится в предупреждении.
Десятки спасательных работ ведутся по всей Флориде после беспрецедентного наводнения, вызванного одним из сильнейших ураганов, когда-либо зарегистрированных в Соединенных Штатах.
Тысячи людей оказались в затруднительном положении по всему штату, поскольку вертолеты береговой охраны стаскивали людей с крыш после того, как вода залила несколько футов на близлежащие районы. Около 2,5 миллионов человек в настоящее время живут без электричества.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис охарактеризовал ураган как «500-летнее наводнение» и сказал, что основная инфраструктура была сильно повреждена, включая мост Санибел на юго-западе Флориды и мост на Пайн-Айленд, недалеко от Форт-Майерса.
Президент Джо Байден объявил крупную катастрофу во Флориде после катастрофических последствий. «Это может быть самый смертоносный ураган в истории Флориды», — сказал он позже на брифинге в штаб-квартире FEMA.
Последствия урагана Ян могут нанести ущерб страховому рынку: «Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно и есть».
АЙСИМИ: Ураган Ян нанес Флориде масштабные разрушения, многие районы нуждались в восстановлении в течение нескольких месяцев или лет, и для многих жителей процесс восстановления мог затянуться без надлежащей страховки от наводнения, страхования имущества или другой компенсации ущерба.
У нашего Итана Фридмана есть подробности.
Последствия урагана Ян могут вызвать хаос на страховом рынке
После урагана домовладельцам может быть оставлена большая часть счетов за ремонт и восстановление без помощи страховки.
Грэм Мэсси30 сентября 2022 г. 02:04
По официальным данным, на острове Санибел погибли два человека
Около 200 семей остались на острове во время урагана Ян, и мэр Холли Смит говорит, что два человека погибли.
В четверг спасатели вывезли на лодке 40 человек с острова, который был отрезан после обрушения моста. Мэр сказал, что 12 из них получили ранения во время шторма.
Грэм Мэсси30 сентября 2022 г. 01:43
Трамп просит пожертвований у Мар-а-Лаго, поскольку ураган Ян наносит ущерб Флориде
АЙСИМИ: Дональд Трамп Он обратился к социальным сетям, чтобы потребовать пожертвования на свою политическую кампанию в рамках Флорида Начались следующие спасательные и восстановительные работы Ураган Ян.
говоря в видео Среда его страны Мар Аго В Палм-Бич, Южная Флорида, бывший президент призвал сделать пожертвования в пользу PAC «Спасти Америку» до истечения крайнего срока сбора средств.
«У нас приближается крайний срок сбора средств, и такого времени никогда не было», — сказал Трамп, который заявил, что Америка «никогда не была объектом презрения» со стороны мира.
Трамп просит пожертвования у Мар-а-Лаго на фоне урагана Ян
Призыв к политическим деньгам во время разрушительного урагана последовал за оценкой Forbes состояния в 3,2 миллиарда долларов.
Грэм Мэсси30 сентября 2022 г. 01:33
Дональд Трамп избегает судебного иска о мошенничестве, оставаясь во Флориде во время урагана «Иан».
Бывшему президенту должны были объявить импичмент в рамках гражданского иска, впервые поданного в 2018 году.
Трамп избегает мошенничества, оставаясь во Флориде во время урагана «Иан»
«Я выразил некоторое удивление — но они указали, что все равно летят»
Грэм Мэсси30 сентября 2022 г. 01:03
На сегодняшний день в округах Ли и Шарлотт спасено более 500 человек.
«Информация о поисково-спасательных операциях: по состоянию на 14:00 (по восточному поясному времени) с момента начала операций этим утром в округах Шарлотт и Ли было спасено более 500 человек. В пострадавших районах ведутся поисково-спасательные работы», — написало в Твиттере управление по чрезвычайным ситуациям штата. Четверг. .
Ураган Ян обрушился на округ Ли в среду как шторм категории 4 с ветром 150 миль в час, в то время как округ Шарлотт находится на севере.
Грэм Мэсси30 сентября 2022 г. 00:01
Ученые говорят, что изменение климата увеличило количество осадков в Иане на 10%
Анализ, проведенный исследователями Кевином Ридом из Университета Стоуни-Брук и Майклом Вайнером из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, еще не был рассмотрен, но они говорят, что использовали ту же методологию в своем исследовании сезона ураганов в Атлантике 2020 года, что и было.
Грэм Мэсси29 сентября 2022 г. 23:46
Гости Диснейуорлда прогуливаются, пока ураган Ян приносит сильный ветер и дождь
Четыре тематических парка курорта закрылись в среду, но в 32 отелях, расположенных на 27 000 акров недалеко от Орландо, сотрудники Disney сделали все возможное, чтобы сохранить магию.
Гости Диснейуорлда прогуливаются, пока ураган Ян приносит сильный ветер и дождь
«Это так ужасно, что происходит в другом месте, я чувствую себя ужасно»
Грэм Мэсси29 сентября 2022 г. 23:26
Ян восстанавливает силы перед лицом урагана, приближающегося к Южной Каролине.
Ожидается, что шторм снова обрушится на берег в пятницу.
Ян восстанавливает силы перед лицом урагана, приближающегося к Южной Каролине.
Ожидается, что шторм снова обрушится на берег в пятницу
Грэм Мэсси29 сентября 2022 г. 23:10
Мэр Санибела преуменьшает эмоциональное послание после того, как Ян: «Наша жизнь и наш остров изменились навсегда»
Остров Санибел был отрезан после того, как единственный мост, соединяющий его и Каптиву с материком, принял на себя основную тяжесть исторического тайфуна и выкорчевал его части.
Мэр Санибела написал эмоциональное письмо после того, как ураган Ян пронесся по острову
Сильно поврежденный мост — единственный способ добраться до населенных пунктов на островах Санибел и Каптива.
Грэм Мэсси29 сентября 2022 г. 23:01
Лодки во Флориде уничтожены ураганом Ян, ветром и спешкой
Лодки были разбросаны, как игрушки, в Форт-Майерсе, Флорида, поскольку ураган Ян вызвал разрушительные ветры и штормовой нагон, когда он обрушился на берег в среду, 28 сентября.
Лодки во Флориде уничтожены ураганом Ян, ветром и спешкой
Лодки были разбросаны, как игрушки, в Форт-Майерсе, Флорида, когда ураган Ян вызвал разрушительные ветры и порывы ветра, когда он обрушился на берег в среду, 28 сентября. Президент Джо Байден объявил крупное бедствие для штата, в котором произошли масштабные разрушения и наводнения после того, как шторм обрушился на сушу категории 4. Ураган ослаб до тропического шторма с максимальной скоростью ветра 65 миль в час в 8:00 четверга, но остался таким же. . Чрезвычайно опасен, по данным Национального центра ураганов. Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу рассылку новостей.
Грэм Мэсси29 сентября 2022 г., 22:52
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».