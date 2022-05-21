Последнее обновление Twitter сделает сторонние приложения еще лучше

Твиттер Про пятничное обновление Это должно значительно улучшить взаимодействие со сторонними приложениями Twitter: это дает разработчикам гораздо больший доступ к обратной временной шкале. Это обновление недавно запущенного Twitter API v2, интерфейса, который разработчики используют для получения данных из Twitter, является новым (и, на мой взгляд, обнадеживающим) шагом на пути Twitter к лучшей поддержке разработчиков.

Как отмечает Твиттер В своем заявлении после, новая функция API v2 дает разработчикам возможность «извлекать последние твиты и ретвиты, опубликованные авторизованным пользователем, и учетные записи, на которые он подписан». Другими словами, разработчик может запросить данные, которые Twitter показывает вам, когда вы загружаете стороннее приложение с файлом. Выбрана опция «Последние твиты».поэтому их приложение может показать его вам.

Это улучшит опыт как для разработчиков, так и для пользователей

Для сторонних клиентов, таких как Tweetbot, эта функция (или «конечная точка» на языке разработчиков) приветствуется. Пол Хаддад, один из разработчиков Tweetbot, был процитирован в объявлении в Твиттере, который сказал, что старый метод получения временной шкалы пользователя «является одним из наиболее часто используемых вызовов API». Это была старая версия API. Запущен в 2012 г.так что это определенно отнимало много времени — и разработчики, использующие его, столкнулись с еще большими ограничениями при попытке получить временную шкалу пользователя.

В письме к крайХаддад объяснил, что это изменение сделает Tweetbot более отзывчивым к пользователям. «Мы сможем просто чаще обновлять временную шкалу и позволять пользователям прокручивать свою временную шкалу дальше», благодаря тому факту, что API v2 позволяет разработчикам делать больше запросов несколькими способами. API старой версии v1.1 позвольте вам спросить Хронология главной страницы состоит из 15 раз в 15-минутном кадре и может отображать до 800 твитов. API v2 поддерживает до 180 запросов на пользователя за один и тот же период времени и извлекает 3200 твитов.

Он говорит, что с точки зрения разработки это упрощает работу. «В настоящее время мы используем Home Timeline API v1.1 для получения списка твитов, а затем API v2 для заполнения любых данных, специфичных для v2 (опросы, карточки, метрики и т. д.). С этой новой версией v2 мы можем получить все эти данные за один шаг».

На протяжении всего выпуска второго издания (это Проверено в 2020 годуОн был запущен как основной способ взаимодействия с Twitter. в конце прошлого года), Twitter очень ясно дал понять: он пытается загладить свою вину перед разработчиками после многих лет создания новых функций, которые являются эксклюзивными для стороннего приложения. Компания даже убрала ограничения из своих условий обслуживания, из-за которых сторонним клиентам было сложно конкурировать с официальным приложением, например ограничения на количество пользователей, которых они могут иметь.

Разговоры дешевы, и было бы неудивительно, если бы некоторые разработчики не были уверены, действительно ли Твиттер существует. Но с объявлением в пятницу компания, похоже, демонстрирует, что она продолжает тенденцию предоставлять разработчикам доступ к важным функциям, и Хаддад говорит, что это «примечательно», что Twitter уже создал и выпустил API домашней временной шкалы для v2. «Этот API можно использовать по-разному, но одно из самых важных применений для сторонних клиентов Twitter — это быть клиентами Twitter. Тот факт, что они запустили это, свидетельствует о том, что они будут продолжать разрешать и даже поощрять новых клиентов. ”