Последнее: Случаи коронавируса падают в Калифорнии, но смертность высока | Национальная политика

Эпидемия не убила полностью праздничное настроение – в Париже активно работают магазины шоколада и цветов, которым разрешено оставаться открытыми.

АТЛАНТА – После зимней волны число случаев коронавируса в США продолжает снижаться.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса говорят, что среднее число новых случаев коронавируса в стране за семь дней упало до уровня ниже 100000 в пятницу, впервые с 4 ноября, и снова осталось ниже 100000 в субботу.

Среднее значение за семь дней было значительно выше 200 000 в течение большей части декабря и достигло почти 250 000 в январе, так как эпидемия снова вернулась после того, как в некоторых местах летом ее приручили.

Между тем, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валински сообщила CNN в воскресенье, что рекомендации CDC обеспечивают большую гибкость при открытии школ по мере снижения уровня заболеваемости в сообществе.

CDC опубликовал долгожданную дорожную карту по возвращению студентов в классы во время пандемии в пятницу. Она сказала, что личное обучение можно безопасно возобновить, используя маски, социальное дистанцирование и другие стратегии, и вакцинация учителей, хотя и важна, не является предварительным условием для повторного открытия.