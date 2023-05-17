Последнее судно покидает Украину, поскольку судьба сделки по черноморскому зерну находится в руках России

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — Последнее судно покинуло порт Украины в среду в рамках сделки, которая позволяет безопасно экспортировать украинское зерно из Черного моря, за день до того, как Россия выйдет из сделки из-за препятствий для экспорта зерна и удобрений.

По данным ООН, DSM Capella вышла из порта Черноморск с 30 000 тонн кукурузы и направлялась в Турцию.

Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в заключении соглашения по Черному морю на первые 120 дней в июле прошлого года, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением Москвы в Украину, одного из крупнейших в мире экспортеров зерна.

Москва согласилась продлить соглашение по Черному морю еще на 120 дней в ноябре, но в марте согласилась продлить его еще на 60 дней — до 18 мая — если не будет выполнен список требований к ее сельскохозяйственному экспорту.

Чтобы убедить Россию в июле разрешить экспорт зерна из Черного моря, ООН одновременно согласилась помочь Москве с ее сельскохозяйственными поставками в течение трех лет.

«Есть еще много открытых вопросов по нашей части сделки. Теперь нужно принять решение», — цитируют российские СМИ журналистов во вторник официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Высокопоставленные официальные лица из России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций встретились на прошлой неделе в Стамбуле, чтобы обсудить Черноморское соглашение. «Контакты происходят на разных уровнях. Понятно, что мы находимся на чувствительном этапе», — заявил во вторник официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что, по его мнению, соглашение может быть продлено как минимум еще на два месяца.

Хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения на Украину в феврале 2022 года, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют поставкам.

Соединенные Штаты отвергли претензии России. «Они экспортируют зерно и удобрения на том же уровне, если не выше, чем до полного вторжения», — заявила на прошлой неделе посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Риски

Официальные лица из России, Украины, Турции и ООН формируют в Стамбуле Совместный координационный центр (СКЦ), который реализует экспортную сделку по Черному морю. Они разрешают и инспектируют суда. С 4 мая СКК не выдавал разрешения на ввод новых судов.

Уполномоченные суда проверяются официальными лицами ОКК вблизи Турции, прежде чем отправиться в украинский порт на Черном море через гуманитарный морской коридор, чтобы забрать свой груз и вернуться в турецкие воды для окончательной проверки.

А в выдержке из письма, с которым Рейтер ознакомился в прошлом месяце, Россия сообщила своим коллегам из СКК, что не согласится на участие каких-либо новых кораблей в сделке по Черному морю, если транзиты не состоятся к 18 мая — «ожидаемой дате… прекращения». .»

В нем говорится, что это было сделано для того, чтобы «избежать потерь для бизнеса и предотвратить потенциальные риски для безопасности» после 18 мая.

Учитывая это предупреждение со стороны России, маловероятно, что кто-либо из судовладельцев или страховых компаний захочет продолжать транспортировку украинского экспорта зерна, если Россия не согласится продлить сделку и решит выйти из нее.

Организация Объединенных Наций, Турция и Украина продолжили соглашение по Черному морю в октябре, когда Россия ненадолго приостановила свое участие.

По Черноморскому соглашению из Украины было экспортировано около 30,3 млн тонн зерна и продовольствия, в том числе 625 000 тонн на кораблях ВПП для операций по оказанию помощи в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене.

Репортаж Мишель Николс; Дополнительный отчет Дэвида Люнгрена. Монтаж Грант МакКолл

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