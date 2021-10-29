Последнее увлечение TikTok – парень поливает свою еду соусом во время танца под русский рэп

Странная новая тенденция в еде захватила TikTok – и это довольно дерзко. В неожиданном направлении TikTokers выливают свои любимые блюда в соус и танцуют, чтобы отпраздновать это событие. В неожиданном направлении TikTokers выливают свои любимые блюда в соус и танцуют, чтобы отпраздновать это событие. Эту тенденцию начал канадский TikToker Джон МакГиннис. Макгиннис начал публиковать свои необычные видео о еде в сентябре и с тех пор собрал 5,4 миллиона подписчиков. Макгиннис начал публиковать свои необычные видео о еде в сентябре и с тех пор собрал 5,4 миллиона подписчиков. Видео, на котором он наливает горячий сырный соус на тарелку брокколи, набрало более 95 миллионов просмотров. Видео, на котором он наливает горячий сырный соус на тарелку брокколи, набрало более 95 миллионов просмотров. Все видео МакГинниса имеют один и тот же формат. Он поливает еду соусом, откусывает и исполняет простой танец, в котором он поднимает и опускает левую руку, а правая лежит на талии. Он поливает еду соусом, откусывает и исполняет простой танец, в котором он поднимает и опускает левую руку, а правая лежит на талии. Каждый клип содержит русскую хип-хоп песню Маурерта «б буду ебать». Теперь люди использовали видеоформат МакГинниса для создания своих видео с «горячим соусом». Теперь люди использовали видеоформат МакГинниса для создания своих видео с «горячим соусом». Существует более 727 000 видео, в которых используется один и тот же звук.