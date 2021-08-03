Последние беспроводные наушники Logitech сертифицированы Zoom, Microsoft и Google

Компания Logitech представила несколько новых беспроводных (и проводных) наушников с некоторыми уникальными функциями, предназначенными для профессионалов бизнеса. Флагманский продукт – наушники Zone True Wireless Earbuds, которые, по словам компании, являются первыми, сертифицированными для трех основных платформ видеоконференцсвязи: Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Еще одна уникальная функция – поддержка не только Bluetooth, но и беспроводного USB-приемника Logitech, поэтому он работает практически с любым смартфоном или компьютером и позволяет легко переключаться между устройствами.
По заявлению Logitech, беспроводные наушники оснащены системой активного шумоподавления (ANC) и микрофоном с функцией шумоподавления, что обеспечивает высокое качество звука во время разговоров. И в отличие от громоздких беспроводных наушников, предназначенных для бизнеса (таких как Logitech модели местности), они предназначены для обеспечения «стильного внешнего вида» во время конференц-связи или увеличения / уменьшения масштаба. Logitech также обещает «удвоить время автономной работы по сравнению с ведущими потребительскими устройствами», хотя это бессмысленное заявление без номера, подтверждающего его.
«Современные беспроводные решения вынуждают потребителей искать компромисс между эстетически непригодными для видеозвонков обычными наушниками или некачественным звуком», – сказал вице-президент Logitech Скотт Уортон. Качество звука, конечно, еще предстоит услышать и проверить, но оно определенно лучше, чем у большинства коммерческих наушников.
Наряду с моделью Zone True Wireless, Logitech также выпустила наушники Zone Wired Earbuds для «профессионалов и групп, которым нужна профессиональная возможность plug-and-play». Их можно подключать к компьютеру или мобильному устройству через разъемы USB-C, USB-A и 3,5 мм.
Беспроводные наушники Zone True будут доступны в двух цветах: графитовом и розовом, но они будут недешевыми – 299 долларов. Между тем, проводные наушники стоят 99 долларов. Оба появятся по всему миру осенью 2021 года.
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