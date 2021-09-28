Последние военные учения России посылают сигнал талибам и соседям Афганистана

На прошлой неделе в отдаленной части российских прерий офицер армии прокричал в микрофон, обстреляв несколько стран около Казахстана танками, боевыми вертолетами и истребителями. Граница

Это одно из многих учений, которые Россия провела за последние недели в партнерстве со своими союзниками в Центральной Азии. Последнее мероприятие, которое будет вызвано в качестве свидетелей командой CBC, произошло во время полигона Тонгус в Оренбургской области России с 20 по 24 сентября.

В учениях приняли участие девять стран, известных как «Мирная миссия-2021», в том числе Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Китай, граничащие с Афганистаном.

Учения в некоторой степени были посвящены контртеррористическим операциям, и официальные лица Минобороны России стремились их предать гласности.

Хотя очевидно, что Россия стремится продемонстрировать свое огромное вооружение и военный потенциал, наблюдатели говорят, что страна посылает сигнал. Что это за сообщение – спорный вопрос.

С тех пор, как талибы захватили власть в Кабуле и 15 августа свергли правительство Афганистана, экстремистская организация стремилась заверить международное сообщество в том, что у нее будет стабильное правительство. Но он не отказался от своих отношений с Аль-Каидой, и есть опасения, что захват Афганистана может привести к росту терроризма в регионе.

Темур Умаров, научный консультант Московского центра Карнеги, сказал, что Россия транслировала свои публичные заявления и конкурентные описания во время своих военных учений об опасности распространения угроз Афганистана за пределы его границ.

С одной стороны, Россия выражает уверенность в своих усилиях, направленных на то, чтобы убедить своих граждан в том, что ситуация «под контролем». В то же время риск прихода властей из Афганистана в соседние страны настолько велик, что они аннексируют Москву.

«Эта история непредсказуема. Риски высоки … поэтому все должны сотрудничать», – сказал Умаров. «Вот почему всем нужно приблизить свои вооруженные силы к России».

В центре внимания СМИ

Команда CBC проехала почти 1500 километров, включая армейский самолет и автобус, до военного полигона.

В этот момент солдаты в полном камуфляже стояли за столом, вооруженные смертоносным оружием, включая снайперские винтовки и гранаты. Остальные стояли возле книжных ракетных комплексов и дронов, а журналистов пригласили обойти и посмотреть на оборудование.

На военные учения 23 сентября были приглашены 40 человек, в том числе российские журналисты и иностранные корреспонденты. (Фрайер Стюарт / CBC)

CBC попытался поговорить с несколькими солдатами, участвовавшими в учениях, но не хотел говорить об Афганистане или о том, что захват талибами означает для региона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 25 сентября в ООН, заявил, что международное признание талибов в настоящее время не обсуждается. В отличие от большинства стран, которые закрыли свои посольства в Кабуле, Россия работает в афганской столице.

Алексей Леонков, российский военный писатель, который находился в учебной поездке, сказал CBC, что страна заняла выжидательную позицию, когда прибыли талибы. Но он выразил надежду, что российское правительство сможет поддерживать конструктивные связи с группировкой боевиков, контролируемой Афганистаном.

Однако, когда дело доходит до любой угрозы терроризма, распространяющейся через страны Центральной Азии и оккупирующей южную границу России, Леонков говорит, что страна активна и использует такие учения как силовое шоу.

«Нам снова и снова напоминают, что не стоит путать некоторых горячих голов, возглавляющих эти террористические группировки, с Россией и ее союзниками и союзниками», – сказал он.

Россия сыграла ведущую роль в смертоносных террористических актах в Театре на Дубровке в Москве в 2002 году, когда 50 чеченских исламистских боевиков захватили заложников и убили по меньшей мере 170 человек.

В 2010 году 40 человек погибли в результате взрывов террористов-смертников на двух станциях метро в Москве.

Подозреваемые в терроризме арестованы

Российские власти поспешили предать гласности аресты боевиков, включая «Исламское государство» и «Аль-Каиду».

Во время военных учений на прошлой неделе российские официальные лица объявили, что силы безопасности задержали 15 террористов, действующих в российском городе Екатеринбурге, примерно в 1800 км к востоку от Москвы.

Большинство подозреваемых – выходцы из стран Центральной Азии, которых обвиняют в попытке завербовать сторонников Талибана и местных жителей в свою экстремистскую сеть.

Демур Умаров, научный консультант Фонда Карнеги за международный мир в Москве, считает, что Россия посылает разным аудиториям разные сообщения о террористической угрозе, исходящей из Афганистана. (Фрайер Стюарт / CBC)

В заявлении для СМИ начальник штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сказал, что наибольшую озабоченность вызывает проникновение террористов в соседние страны, иногда со стороны афганских беженцев.

Власти Таджикистана, северо-восточной границы Афганистана, заявили, что они слышали сообщения о том, что некоторые из его мирных жителей, которые воевали на стороне талибов, планировали перейти обратно.

Особенно сложно защитить 1300-километровый горный хребет, отделяющий Таджикистан от Афганистана. В августе Россия провела учения в 20 км от афганской границы.

У России уже есть база в Таджикистане, крупнейшая за рубежом. Ранее в этом месяце российские официальные лица объявили, что они развернут 30 дополнительных танков и отправят военную технику таджикской армии.

Повлиять на соседа

Умаров сказал, что Россия не хотела напрямую участвовать в Афганистане, с яркими воспоминаниями о девятилетней войне в Афганистане в 1980-х годах.

Двое российских солдат стоят за серией оружия, включая снайперские винтовки и гранаты. (Фрайер Стюарт / CBC)

Его единственная забота – обеспечить безопасность своих границ, но он видит нынешний политический климат как возможность укрепить военные связи со своими соседями.

«В течение многих лет мы наблюдали, как влияние России в Центральной Азии снижается из-за подъема Китая», – сказал он. «Россия обеспокоена этим».

Умаров сказал, что теперь страна видит возможность расширить свое правление, дав понять своим соседям, что будет играть ведущую роль в координации безопасности региона от любых террористических угроз.