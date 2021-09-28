Последние военные учения России посылают сигнал талибам и соседям Афганистана

На прошлой неделе в отдаленной части российских прерий офицер армии прокричал в микрофон, обстреляв несколько стран около Казахстана танками, боевыми вертолетами и истребителями. Граница
Это одно из многих учений, которые Россия провела за последние недели в партнерстве со своими союзниками в Центральной Азии. Последнее мероприятие, которое будет вызвано в качестве свидетелей командой CBC, произошло во время полигона Тонгус в Оренбургской области России с 20 по 24 сентября.
В учениях приняли участие девять стран, известных как «Мирная миссия-2021», в том числе Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Китай, граничащие с Афганистаном.
Учения в некоторой степени были посвящены контртеррористическим операциям, и официальные лица Минобороны России стремились их предать гласности.
Хотя очевидно, что Россия стремится продемонстрировать свое огромное вооружение и военный потенциал, наблюдатели говорят, что страна посылает сигнал. Что это за сообщение – спорный вопрос.
С тех пор, как талибы захватили власть в Кабуле и 15 августа свергли правительство Афганистана, экстремистская организация стремилась заверить международное сообщество в том, что у нее будет стабильное правительство. Но он не отказался от своих отношений с Аль-Каидой, и есть опасения, что захват Афганистана может привести к росту терроризма в регионе.
Темур Умаров, научный консультант Московского центра Карнеги, сказал, что Россия транслировала свои публичные заявления и конкурентные описания во время своих военных учений об опасности распространения угроз Афганистана за пределы его границ.
С одной стороны, Россия выражает уверенность в своих усилиях, направленных на то, чтобы убедить своих граждан в том, что ситуация «под контролем». В то же время риск прихода властей из Афганистана в соседние страны настолько велик, что они аннексируют Москву.
«Эта история непредсказуема. Риски высоки … поэтому все должны сотрудничать», – сказал Умаров. «Вот почему всем нужно приблизить свои вооруженные силы к России».
В центре внимания СМИ
Команда CBC проехала почти 1500 километров, включая армейский самолет и автобус, до военного полигона.
В этот момент солдаты в полном камуфляже стояли за столом, вооруженные смертоносным оружием, включая снайперские винтовки и гранаты. Остальные стояли возле книжных ракетных комплексов и дронов, а журналистов пригласили обойти и посмотреть на оборудование.
CBC попытался поговорить с несколькими солдатами, участвовавшими в учениях, но не хотел говорить об Афганистане или о том, что захват талибами означает для региона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 25 сентября в ООН, заявил, что международное признание талибов в настоящее время не обсуждается. В отличие от большинства стран, которые закрыли свои посольства в Кабуле, Россия работает в афганской столице.
Алексей Леонков, российский военный писатель, который находился в учебной поездке, сказал CBC, что страна заняла выжидательную позицию, когда прибыли талибы. Но он выразил надежду, что российское правительство сможет поддерживать конструктивные связи с группировкой боевиков, контролируемой Афганистаном.
Однако, когда дело доходит до любой угрозы терроризма, распространяющейся через страны Центральной Азии и оккупирующей южную границу России, Леонков говорит, что страна активна и использует такие учения как силовое шоу.
«Нам снова и снова напоминают, что не стоит путать некоторых горячих голов, возглавляющих эти террористические группировки, с Россией и ее союзниками и союзниками», – сказал он.
Россия сыграла ведущую роль в смертоносных террористических актах в Театре на Дубровке в Москве в 2002 году, когда 50 чеченских исламистских боевиков захватили заложников и убили по меньшей мере 170 человек.
В 2010 году 40 человек погибли в результате взрывов террористов-смертников на двух станциях метро в Москве.
Подозреваемые в терроризме арестованы
Российские власти поспешили предать гласности аресты боевиков, включая «Исламское государство» и «Аль-Каиду».
Во время военных учений на прошлой неделе российские официальные лица объявили, что силы безопасности задержали 15 террористов, действующих в российском городе Екатеринбурге, примерно в 1800 км к востоку от Москвы.
Большинство подозреваемых – выходцы из стран Центральной Азии, которых обвиняют в попытке завербовать сторонников Талибана и местных жителей в свою экстремистскую сеть.
В заявлении для СМИ начальник штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сказал, что наибольшую озабоченность вызывает проникновение террористов в соседние страны, иногда со стороны афганских беженцев.
Власти Таджикистана, северо-восточной границы Афганистана, заявили, что они слышали сообщения о том, что некоторые из его мирных жителей, которые воевали на стороне талибов, планировали перейти обратно.
Особенно сложно защитить 1300-километровый горный хребет, отделяющий Таджикистан от Афганистана. В августе Россия провела учения в 20 км от афганской границы.
У России уже есть база в Таджикистане, крупнейшая за рубежом. Ранее в этом месяце российские официальные лица объявили, что они развернут 30 дополнительных танков и отправят военную технику таджикской армии.
Повлиять на соседа
Умаров сказал, что Россия не хотела напрямую участвовать в Афганистане, с яркими воспоминаниями о девятилетней войне в Афганистане в 1980-х годах.
Его единственная забота – обеспечить безопасность своих границ, но он видит нынешний политический климат как возможность укрепить военные связи со своими соседями.
«В течение многих лет мы наблюдали, как влияние России в Центральной Азии снижается из-за подъема Китая», – сказал он. «Россия обеспокоена этим».
Умаров сказал, что теперь страна видит возможность расширить свое правление, дав понять своим соседям, что будет играть ведущую роль в координации безопасности региона от любых террористических угроз.
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