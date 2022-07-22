Последние запросы? Иностранное пиво все еще есть на полках российских магазинов спустя месяцы после того, как пивоварни прекратили продажи

МОСКВА (Рейтер) — Последний раз пиво Bud, Carlsberg и Heineken заказывали в России в начале марта, но магазины по всей Москве все еще продают запасы через несколько месяцев после того, как пивоварни объявили о прекращении производства.

Постоянная доступность непроданных пакетов Carlsberg (CARLb.CO), Anheuser-Busch InBev (ABI.BR) и Heineken (HEIN.AS) подчеркивает трудности, с которыми столкнулись западные бренды при отзыве продукции в ответ на конфликт в Украине.

Обзор Reuters показал, что их упаковка и бутылки все еще продавались в супермаркетах и ​​магазинах российской столицы на этой неделе — пример того, сколько времени может потребоваться, чтобы санкции или ограничения, ориентированные на потребителя, оказали значительное влияние.

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Неясно, сколько запасов есть у российских ритейлеров, но запасы на данный момент помогают смягчить удар от жестких санкций, вынудивших крупнейших мировых пивоваров закрыть краны самого популярного в России западного пива.

Carlsberg и Heineken заявили 9 марта, что прекратят производство и продажу своих флагманских брендов в России, чтобы присоединиться к массовому исходу иностранных компаний после того, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину в ходе так называемой «специальной военной операции».

Двумя днями позже компания AB InBev, которая работает в России в рамках совместного предприятия с турецкой пивоварней Anadolu Efes (AEFES.IS), заявила, что запросила приостановку действия лицензии на производство и продажу пива Bud в России.

Даты, напечатанные на дне банок и бутылок, выставленных на продажу примерно в полудюжине московских супермаркетов, в том числе принадлежащих крупнейшему в стране продовольственному ритейлеру Х5 и сети «Красное и белое» (К&Б), показывают, что некоторые из трех производств пива продолжался в России после публичных заявлений пивоваров, в случае с Carlsberg в течение нескольких недель.

X5 не прокомментировала, а K&B не ответила.

Агентство Reuters идентифицировало банки Heineken с этикетками, на которых говорилось, что они были произведены на заводе в Санкт-Петербурге 23 марта, а банки Carlsberg — 29 апреля в Туле, городе к югу от Москвы.

Heineken заявила, что продала все свои запасы вскоре после того, как объявила о прекращении производства пива Heineken в России.

«Последний наш напиток Heineken в России был в марте, последняя упаковка — в начале апреля, а последняя продажа — во второй неделе апреля», — говорится в сообщении компании. «После этого Heineken не варился и не продавался Heineken в России».

28 марта Heineken объявила о своем решении покинуть Россию, добиваясь упорядоченной передачи своего бизнеса новому владельцу и рассчитывая удержать соответствующие сборы в размере около 400 миллионов евро (405,8 миллиона долларов США), а также гарантировать заработную плату своим 1800 сотрудникам в России через конец года.

Еще не продано

Также 28 марта Carlsberg, наиболее уязвимая западная пивоваренная компания в России, заявила, что будет стремиться полностью отказаться от своего бизнеса в России, что приведет к «значительным неденежным отчислениям от обесценения» в этом году.

Компания занимает 27% внутреннего рынка за счет владения крупнейшей пивоваренной компанией страны «Балтика» и насчитывает 8 400 человек.

Производитель пива заявил, что его производство было «ограничено» после 9 марта из-за использования уже произведенных материалов и выполнения обязательств перед клиентами.

Компания добавила, что ее последнее производство было в апреле, и с тех пор она избавилась от оставшихся материалов.

«Carlsberg исчезнет с прилавков в России с продажей акций», — написала она в электронном письме.

Агентство Reuters обнаружило пакеты с порошком с этикеткой о том, что он был произведен в волжском городе Ульяновске в конце июня.

В апреле AB InBev заявила, что рассчитывает привлечь 1,1 миллиарда долларов в результате реализации своего плана по продаже своей неконтролирующей доли в совместном предприятии AB InBev Efes, а также приостановить действие лицензии на производство и продажу Bud в России. на будущую сделку.

«Между сторонами продолжаются активные переговоры относительно продажи неконтролирующей доли AB InBev в СП AB InBev Efes компании Anadolu Efes», — сообщили в AB InBev агентству Reuters.

По данным аналитиков Промсвязьбанка, совместная компания Carlsberg, Heineken и AB InBev контролирует более 60% российского рынка пива. Не было никаких указаний на то, что кто-либо из них нарушил свои собственные публичные санкции или обещания.

Российская федерация пивоваров на прошлой неделе предупредила о проблемах с упаковкой, заявив, что пивоварни работают на ограниченной мощности. Ранее сообщалось, что российские компании столкнутся с серьезными проблемами, если перестанут поставлять хмель, подавляющее большинство которого импортируется. Читать далее

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Об этом сообщает Рейтер. Дополнительные репортажи Николая Скидсгаарда в Копенгагене и Филипа Блинкенсопа в Брюсселе. Под редакцией Жозефины Мейсон и Эндрю Хевенса

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