Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

«Доклад в целом документирует список бесчеловечных действий, совершенных российскими войсками в Украине», — заявил в своем выступлении посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер. Это включает в себя доказательства прямого нападения на мирных жителей, нападения на медицинские учреждения, изнасилования, казни, грабежи и насильственную передачу мирных жителей в Россию».

Доклад выходит сразу после заявления президента Байдена о том, что Россия осуществляет «геноцид» в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал комментарии Байдена «настоящими словами настоящего лидера», хотя высокопоставленные официальные лица США сопротивляются использованию этого термина даже на фоне доказательств пыток, жестоких убийств и растущих обвинений России в военных преступлениях против украинцев. Президент Франции Эммануэль Макрон также отказался охарактеризовать действия российских войск на Украине как «геноцид», заявив, что «эскалация риторики» не поможет остановить войну, заявили главы государств Польши, Эстонии, Латвии и Литвы — четырех самых сторонники внутри НАТО — ездили в Киев на встречу с Зеленским.

Спутниковые снимки, сделанные в последние дни американской компанией Maxar Technologies, показывают, что российские силы передислоцируют свои позиции на востоке Украины, вероятно, для доставки дополнительных войск и военной техники в рамках подготовки к новому раунду атак в регионе. Обзор нескольких городов в Харьковской и Луганской областях, расположенных недалеко от восточной границы Украины с Россией, выявил российские колонны из более чем 200 автомобилей, движущихся по шоссе. Между тем, Соединенные Штаты готовятся к значительному расширению своей помощи Украине в виде вооружений, сообщили американские официальные лица The Washington Post.