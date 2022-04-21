Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

Министр обороны Ллойд Остин проведет саммит в Германии на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой потребностей Украины в обороне и безопасности, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Украинская консультативная группа по обороне», которая во вторник соберется на авиабазе Рамштайн в Германии, несет на себе признаки конференции доноров. Но Кирби сказал, что его амбиции шире, и что группа не только сосредоточится на краткосрочных потребностях Украины в военной помощи и последних оценках поля боя, но также будет «более дальним и широким взглядом на потребности Украины в обороне, продвигаясь вперед после войны». теперь лицо».

«Мы думаем, что пришло время обсудить это», — сказал Кирби.

Пока неясно, какие именно страны были приглашены для участия в обсуждении или какие приняли приглашение. Кирби сказал, что растущий список приглашенных включает как союзников по НАТО, так и другие страны, не входящие в НАТО.

Запланированный саммит состоится в то время, когда Соединенные Штаты наращивают военную помощь Украине. В четверг администрация Байдена объявила, что отправит Украине еще 800 миллионов долларов оборонной техники, начиная с ближайших дней, в том числе 72 гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов — такую ​​огневую мощь, в которой, по словам Кирби, Украина «крайне» нуждается.

В пакет также входит новая беспилотная воздушная система под названием Phoenix Ghost, которая, по словам Кирби, обладает возможностями, аналогичными дронам Switchblade.

«Его основное внимание уделяется атаке», — добавил Кирби, отметив, что беспилотная система «хорошо вписывается в этот конкретный тип местности» в Донбассе, который в настоящее время является центром российского вторжения.