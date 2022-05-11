Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

ЛОНДОН. Запад объединился против войны России с Украиной быстрее и сильнее, чем кто-либо ожидал. Но по мере того, как война превращается в затяжной конфликт, который может длиться месяцы или даже годы, она проверяет решимость западных стран, а европейские и американские официальные лица задаются вопросом, не подорвут ли со временем растущие экономические потери их солидарность.

Пока что разногласия в основном поверхностные: отказ Венгрии подписать эмбарго на российскую нефть, срыв усилий Европейского Союза по введению эмбарго на всем континенте; беспорядки в Париже из-за агрессивной цели администрации Байдена ослабить президента России Владимира Путина в военном отношении; Осажденный президент Байден винит высокие цены на продукты питания и газ в путинском повышении цен.

Помимо этой напряженности, есть и другие признаки солидарности: Финляндия и Швеция в среду приблизились к вступлению в НАТО, а Великобритания предложила обеим странам гарантии безопасности для противодействия российской угрозе. В Вашингтоне Палата представителей во вторник проголосовала 368 голосами против 57 в пользу пакета помощи Украине почти на 40 миллиардов долларов.

Однако российские танки пересекли украинскую границу всего 76 дней назад, в мгновение ока в схеме вечных войн истории. Поскольку боевые действия продолжаются, волновой эффект на цепочки поставок, электропроводы и сельскохозяйственные культуры будет наиболее острым на заправочных колонках и на полках супермаркетов.

Некоторые эксперты говорят, что г-н Путин рассчитывает, что Запад устанет, прежде чем Россия втянется в затяжной конфликт из-за спорного украинского Донбасса, особенно если ценой продолжающейся поддержки Запада будет рост инфляции, перебои в энергоснабжении и истощение государственных финансов. Истощенное население.

56-летний Юрий Эмметс обнаружил тела семи украинских солдат на заднем дворе своего дома в среду в селе Вильковка, в 16 милях к востоку от Харькова, после того, как в последние недели отбил село у российских войск. кредит… Финбарр О’Рейли для The New York Times

Директор национальной разведки администрации Байдена Аврил Д. Хейнс обрисовала эти подозрения во вторник, предупредив сенаторов, что г-н Путин готовит длительную блокаду и «может зависеть от решимости Соединенных Штатов и Европейского Союза ослабить нехватку продовольствия». , инфляция и нехватка энергии усугубляются». «.

В среду Байден отправился на ранчо в Канкаки, ​​штат Иллинойс, чтобы доказать, что война Путина виновата в нехватке продовольствия и повышении стоимости жизни американских семей, что является неявным признаком его непоколебимой поддержки Украины — политики, которая выиграла двухпартийную политику. поддержку в Вашингтоне — он может себе позволить политические издержки.

Путин сталкивается с собственным внутренним давлением, о чем свидетельствует его приглушенный тон во время речи на Красной площади в Москве в понедельник, в которой он не призвал к массовой мобилизации и не угрожал эскалацией конфликта. Но он также ясно дал понять, что не видно конца тому, что он ложно назвал кампанией России по избавлению своего соседа от «пыток, эскадронов смерти и нацистов».

На земле в Украине боевые действия демонстрируют признаки того, что они перерастают в затяжную битву. На следующий день после того, как украинская контратака вытеснила российские войска из группы городов к северо-востоку от Харькова, губернатор области заявил в среду, что украинские усилия оттеснили московские силы «от» города, оставив им «меньше возможностей для ведения огня». в областном центре.

Украинские солдаты и добровольцы укрываются от российской артиллерии в бункере у линии фронта в Харьковской области в среду. кредит… Линси Аддарио для The New York Times

Очевидный успех Украины в вытеснении российских войск из Харькова — ее второго по величине города, расположенного примерно в 20 милях от российской границы — по-видимому, способствовал уменьшению количества бомбардировок в последние дни, даже несмотря на то, что Россия продвинулась вдоль части линии фронта в Донбассе. области на востоке Украины.

Примечательно, что Украина находится в состоянии непрекращающейся генеральной битвы почти через три месяца после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. Аналитики указывали, что затяжная война истощит ресурсы русской армии, которая уже понесла большие потери в живой силе и технике. Учитывая это, некоторые утверждают, что Запад должен отстаивать свои интересы, затягивая экономическую петлю вокруг Москвы.

Он сказал: «Меня беспокоит западная усталость». Майкл МакфолИ именно поэтому лидеры свободного мира должны сделать больше сейчас, чтобы ускорить окончание войны.

Он сказал, что Соединенным Штатам и Европейскому союзу следует немедленно ввести полный набор разрушительных санкций, а не развертывать их волнами, как они делали до сих пор. Он сказал, что западные страны подошли к такой всеобъемлющей стратегии с военной помощью, которая помогла украинцам дать отпор русским.

Жители восточноукраинского города Харькова в среду ждали гуманитарную помощь. кредит… Финбарр О’Рейли для The New York Times

Но приостановка переговоров о европейском нефтяном эмбарго показывает ограниченность такого подхода, когда речь идет о российских энергопоставках. Послы ЕС провели очередную безрезультатную встречу в Брюсселе в среду, не сумев сломить ожесточенное сопротивление одного из членов блока, Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий тесные отношения с Путиным и не в ладах с Брюсселем, разрушил надежды на демонстрацию единства, заблокировав последнюю меру, утверждая, что эмбарго на российскую нефть будет равносильно «атомной бомбе». для венгерской экономики.

Орбан продолжал сопротивляться даже после уступок, которые дали Венгрии больше времени для избавления от российской нефти, и сильного давления со стороны других лидеров. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, прилетела в Будапешт, чтобы попытаться повлиять на него, в то время как президент Эммануэль Макрон звонил ему.

«Мы поддержим это предложение только в том случае, если Брюссель предложит решение проблемы, созданной Брюсселем», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, добавив, что модернизация венгерского энергетического сектора обойдется «многим-многим миллиардам евро».

В Вашингтоне у Байдена было меньше проблем с получением поддержки для военной и гуманитарной помощи Украине. Голосование Палаты представителей в пользу крупного пакета помощи показало, что жестокость войны перевешивает сопротивление как правых, так и левых американскому вмешательству в военные конфликты за границей.

Однако растущие цены на продукты и топливо, усугубленные войной, представляют реальную угрозу для г-на Байдена. Согласно данным, опубликованным в среду, цены на продукты питания в апреле выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Министр финансов Джанет Л. Йеллен заявила, что администрация «глубоко обеспокоена глобальным снабжением продовольствием», добавив, что 275 миллионов человек во всем мире сталкиваются с голодом.

В среду президент Байден отправился на ранчо в Канкаки, ​​штат Иллинойс, чтобы доказать, что война г-на Путина виновата в нехватке продовольствия и увеличении стоимости жизни для американских семей. кредит… Дуг Миллс / The New York Times

«Война Путина отрезала важные источники продовольствия», — сказал Байден фермерам в Иллинойсе. «Наши фермеры помогают на обоих фронтах, снижая цены на продукты питания дома, расширяя производство и кормя нуждающийся мир».

Еще неизвестно, смогут ли США увеличить сельскохозяйственное производство настолько, чтобы уменьшить дефицит. Но визит на ферму произошел в тот момент, когда Байден, находясь под давлением самого быстрого темпа инфляции за 40 лет, пытался убедить американцев в том, что Белый дом серьезно относится к повышению цен.

Поскольку Путин сталкивается с гораздо более серьезным давлением — от раздувания боевых потерь до экономических потерь от санкций — он использует националистические настроения, которые, как отмечают некоторые аналитики, придадут ему стойкость.

Кремль заявил в среду, что Россия открыта для аннексии стратегической Херсонской области на юге Украины, всего через несколько часов после того, как российские официальные лица, контролирующие город Херсон, объявили о своем желании присоединиться к России до конца года.

«Ими движет сильный национализм, и они готовы понести из-за этого огромный экономический ущерб», — сказал Фрэнсис Фукуяма, профессор политологии Стэнфордского университета. Однако он добавил, что решительный ответ Запада может стать «преобразующим моментом в уверенности демократий в себе».

Преднамеренно затопленное сельскохозяйственное поле в селе Демидев под Киевом осталось под водой после того, как в прошлом месяце российские войска покинули этот район. кредит… Дэвид Гутенфельдер для The New York Times

Для некоторых европейцев США могут зайти слишком далеко. Французские дипломаты, имеющие связи с г-ном Макроном, описали изменение политики США как по существу вооружение Украины и сохранение санкций в отношении России на неопределенный срок. Они сказали, что Франция хочет настоять на переговорах с г-ном Путиным, потому что другого пути к прочной европейской безопасности нет.

Другие аналитики утверждают, что угрозы единству Запада преувеличены. Шаги Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО указывают не только на то, что альянс сближается, но и на то, что его центр тяжести смещается на восток.

Еще до того, как он вторгся в Украину, г-н Путин предупредил эти страны, что им грозит «возмездие», если они вступят в НАТО. Во время визита в Стокгольм премьер-министр Борис Джонсон предположил, что совместная декларация безопасности Великобритании и Швеции, в соответствии с которой две страны обязались помогать друг другу, если они столкнутся с военной угрозой или стихийным бедствием, устранит эту угрозу.

«Суверенные страны должны быть свободны в принятии этих решений без страха, влияния или угрозы возмездия», — заявил Джонсон вместе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсен. Это заявление, по его словам, «позволит нам обмениваться разведывательными данными, улучшить наши военные учения и продвинуть вперед нашу совместную разработку технологий».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в среду. кредит… На фото Фрэнк Августин

Несмотря на двойственное отношение Германии к прекращению поставок газа из России, маловероятно, что она откажется от своей исторической приверженности увеличению военных расходов. В среду Германия начала обучение первой партии украинских стрелковых расчетов использованию самоходных гаубиц на западе Германии. Немецкая армия намерена передать Украине семь единиц тяжелой техники.

«Русские из-за своего варварства продолжают создавать образы и новости, которые помогут делу единства Запада», — сказал Элиот Коэн, профессор политологии, работавший в Государственном департаменте при администрации Джорджа Буша-младшего. «Если украинцы продолжат добиваться успеха, я думаю, люди поднимут им настроение».

Участие в отчетности Матина Стевис Гриднев из Брюсселя, Роджер Коэн из Парижа , Мэтью Мбок Биг И Кора Энгельбрехт из Лондона, Анна Суонсон И Алан Рэйбпорт из Вашингтона Иван Никибурнко Из Тбилиси, Грузия и Кристофер Ф. Швиц из Берлина.