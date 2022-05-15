Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

После победы на конкурсе «Евровидение» украинская группа «Оркестр Калуш» рано утром в воскресенье выпустила видеоклип на песню «Стефания», которая заняла первое место в конкурсе популярной музыки.

Видео изображает украинских солдат как героев и показывает мучительные сцены разрухи, снятые в истерзанных войной районах под Киевом. Это последний пример использования Украиной культурной дипломатии в условиях конфликта с Россией.

Видео начинается с того, что участники калушского оркестра идут по развалинам разбомбленных зданий, а украинские военнослужащие уносят детей в безопасное место, преодолевая огонь и другие опасности. Дети воссоединились со своими семьями в центрах для беженцев и на вокзалах, а военнослужащие — все женщины — смотрели в камеру, некоторые плакали.

Видео заканчивается кадром девушки с чем-то вроде коктейля Молотова, за которым следует сообщение от группы. «Это видео снято в городах Бука, Ирбин, Бородинка и Гостомель под Киевом, которые пострадали от бедствий российской оккупации», — говорится в сообщении. Видео посвящено «мужественному украинскому народу», «матерям, которые защищают детей» и «тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу», — сказал он.

Фоном играет песня «Стефания», которую дирижер Калуш Оле Псюк написал для своей матери. Несмотря на свое личное происхождение, для многих украинцев песня приобрела новое и космополитическое значение после вторжения России в Украину. Басёк сказал.

Другая украинская группа, Антитила, недавно сотрудничала с Эдом Шираном над ремиксом на сингл Ширана «2step». В сопутствующем музыкальном видео также показаны сцены разрушенных зданий в Украине. Солист группы «Антитила», который вызвался воевать с Россией вместе с другими участниками группы, поет в военной форме о своем желании воссоединиться с близкими после войны.

Оркестр Калуша выиграл приз Евровидения с песней «Stefania» в субботу, а видеоклип на песню показывает, как Украина временами ставила музыку, кино и другие формы искусства на службу политическим целям. Участники Калушского оркестра получили специальное разрешение на поездку в Италию для участия в конкурсе «Евровидение», несмотря на то, что Украина запретила покидать страну большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если они были призваны воевать. READ Франция и Европа обеспокоены российской угрозой ядерным объектам, а Евросоюз отказывается от участия в заседании Международного агентства по атомной энергии

Верховная Рада Распространять Видео на ее официальной странице в Telegram в воскресенье с отрывком из текста песни и лирикой. «Мир должен это увидеть!» В сообщении говорилось. Невозможно сдержать слезы 💔«

Конкурс песни «Евровидение» часто носит политический характер: десятки стран борются за баллы от национальных жюри, а зрители голосуют по своим телефонам. В 2016 году, после аннексии Крыма Россией, украинская певица Джамала выиграла приз Евровидения с песней о депортации крымских татар Советским Союзом во время Второй мировой войны.

России запретили участвовать в конкурсе «Евровидение» в этом году из-за ее вторжения в Украину, и украинские официальные лица стремились представить победу своей страны как победу более широких военных усилий Украины.

Наша смелость покоряет мир, наша музыка покоряет Европу! Об этом в Instagram написал президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем глава противостояния Псюк обратился с трибуны за помощью к Мариуполю и меткомбинату «Азовсталь» в городе, где под ударами России застряли украинские боевики.