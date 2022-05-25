Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

По мнению аналитиков вашингтонского Института военных исследований (ISW), вполне возможно, что российские войска отказались от планирования крупного окружения украинских войск на востоке страны. Она сказала В их последней оценке. Вместо этого Россия, скорее всего, будет стремиться к меньшему окружению и дополнительным территориальным приобретениям. Хотя их силы захватили на прошлой неделе больше территории, чем ранее в мае, это было достигнуто за счет сокращения их целей, заявили в ISW, в основном отказавшись от операций вокруг Исиума и сосредоточив внимание на крупных прифронтовых городах. Аналитический центр заявил, что общие показатели России «остаются слабыми».

Северодонецк: Битва за один из последних крупных городов на востоке Луганской области, контролируемых Украиной, может превратиться в затяжную городскую битву, если российским силам удастся его окружить. Губернатор района Сергей Гайдай указал, что украинские силы в городе могут устоять, как и их коллеги в Мариуполе. Северодонецк полностью находится под контролем украинских властей. Хайдай сказал в видео Вторник. Он добавил, что ситуация «стабильная», но «сложная».

В других местах Донбасса: По словам ISW, Россия направляет «большое количество своих войск, артиллерии и авиации» для разгрома украинских сил в Луганске, вероятно, путем вывода ресурсов из городов Харьков и Донецк, где они готовят контратаку украинских войск, и с территории Запорожья. Если линия фронта переместится на запад в рамках более широкой кампании по захвату всего Донбасса, Россия снова столкнется с проблемами логистики, которые преследовали ее первую кампанию, по словам представителей британского министерства обороны.

Киев: Несмотря на почти ежедневные сирены воздушных налетов и присутствие солдат на улицах, украинская столица снова бурлит, рестораны, бары и магазины кишат людьми. Пограничники заявили, что с 28 февраля в страну пересекли более двух миллионов украинцев. READ Украинский боксер Владимир Кличко призвал Международный олимпийский комитет дисквалифицировать российских спортсменов.

Черниговская область: В этом регионе на севере Украины бушует трансграничная война: российские танки обстреливают украинские села, а пули летят по напряженной ничейной земле в спорадических перестрелках. Украинские пограничники с опаской наблюдают, как их противники снова накапливают войска и технику после того, как их побили на границе.