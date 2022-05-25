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Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

25 мая, 2022
Boleslava Sokolova

По мнению аналитиков вашингтонского Института военных исследований (ISW), вполне возможно, что российские войска отказались от планирования крупного окружения украинских войск на востоке страны. Она сказала В их последней оценке. Вместо этого Россия, скорее всего, будет стремиться к меньшему окружению и дополнительным территориальным приобретениям. Хотя их силы захватили на прошлой неделе больше территории, чем ранее в мае, это было достигнуто за счет сокращения их целей, заявили в ISW, в основном отказавшись от операций вокруг Исиума и сосредоточив внимание на крупных прифронтовых городах. Аналитический центр заявил, что общие показатели России «остаются слабыми».

Северодонецк: Битва за один из последних крупных городов на востоке Луганской области, контролируемых Украиной, может превратиться в затяжную городскую битву, если российским силам удастся его окружить. Губернатор района Сергей Гайдай указал, что украинские силы в городе могут устоять, как и их коллеги в Мариуполе. Северодонецк полностью находится под контролем украинских властей. Хайдай сказал в видео Вторник. Он добавил, что ситуация «стабильная», но «сложная».

В других местах Донбасса: По словам ISW, Россия направляет «большое количество своих войск, артиллерии и авиации» для разгрома украинских сил в Луганске, вероятно, путем вывода ресурсов из городов Харьков и Донецк, где они готовят контратаку украинских войск, и с территории Запорожья. Если линия фронта переместится на запад в рамках более широкой кампании по захвату всего Донбасса, Россия снова столкнется с проблемами логистики, которые преследовали ее первую кампанию, по словам представителей британского министерства обороны.

Киев: Несмотря на почти ежедневные сирены воздушных налетов и присутствие солдат на улицах, украинская столица снова бурлит, рестораны, бары и магазины кишат людьми. Пограничники заявили, что с 28 февраля в страну пересекли более двух миллионов украинцев.

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Черниговская область: В этом регионе на севере Украины бушует трансграничная война: российские танки обстреливают украинские села, а пули летят по напряженной ничейной земле в спорадических перестрелках. Украинские пограничники с опаской наблюдают, как их противники снова накапливают войска и технику после того, как их побили на границе.

Макс Перак внес свой вклад в этот отчет.

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