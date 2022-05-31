Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский фотожурналист, освещавший эвакуацию на востоке Украины, был убит во время российского рейда.

Фредерик Леклерк-Имхоф, имевший удостоверение прессы, был смертельно ранен в шею осколком, пробившим бронированный эвакуационный автомобиль, в котором он находился, — написал в понедельник в Telegram губернатор Луганской области Сергей Гейдай, призывая к эвакуации после нападения. . . Он сказал, что грузовик собирался перевезти 10 гражданских лиц.

Хайдай поделился графическими изображениями тревожной сцены, на которых виден окровавленный грузовик с пометкой «гуманитарная помощь» в нескольких дюймах от того места, где снаряд, казалось, пробил толстое стекло.

Макрон подтвердил смерть Леклерка-Имхоффа в понедельник, написав в Твиттере свои соболезнования его семье и поддержку военных корреспондентов. До этого нападения семь журналистов были убиты, освещая вторжение России в Украину.

Об этом сообщил французский новостной канал BFMTV, репортаж о котором вел Леклерк-Имхофф. утверждение Другой пассажир, путешествующий с ним, Максим Брандштеттер, был легко ранен.

32-летний Леклерк-Имхофф проработал на канале шесть лет. BFMTV сообщил, что это его вторая миссия в Украину с начала российского вторжения.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко осудил убийство под Северодонецком. сказать Это было последнее в «списке преступлений России против работников СМИ в Украине».

Забастовка произошла в тот же день, когда министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Украину. Она охарактеризовала смерть журналиста как «чрезвычайно шокирующую» и заявила, что требует расследования рейда, направленного против колонны и репортера гуманитарных организаций.