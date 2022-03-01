Последние новости войны между Россией и Украиной: атака на Харьков по мере усиления вторжения, под Киевом

Киев, Украина. Во вторник, когда колонна российских танков, бронемашин, другого оружия и войск растянулась почти на 40 миль возле столицы, украинцы готовились к тотальному нападению России на их столицу.

Длинные очереди машин выстроились у заправочных станций. Жители рыщут по городу в поисках продуктов и пекарен, чтобы запастись едой на то, что может занять дни или даже недели, оказавшись в домах в случае полномасштабной городской войны — точно так же, как это происходит в Харькове, втором по величине городе страны. .

Украинские силы из состава регулярной армии и отряда гражданских добровольцев под названием «Отряд региональной обороны» патрулировали улицы и заняли позиции на стратегических мостах, дорогах и автомагистралях. Многие шоссе и главные дороги, по которым въезжали в город, особенно с севера, были укреплены тяжелым вооружением, противотанковыми ракетами, артиллерией и крупнокалиберными пулеметами. Бойцы рыли траншеи и ставили заграждения из шин.

В понедельник вечером украинские бронетранспортеры пересекли укрепленный участок трассы, поскольку из центра города в северный район двигалась колонна грузовиков, в кузовах которых находилось несколько бронемашин.

Российский конвой, согласно спутниковым снимкам Mazar Technologies, опубликованным в понедельник, находился примерно в 17 милях к северу от центра Киева и, по-видимому, направлялся в сторону военного аэродрома Антонов в городе Гостомель, который сейчас контролируется российскими войсками.

Во вторник МВД Украины сообщило, что региональные отряды обороны в районе Оболонь к северу от столицы арестовали 30 российских «диверсантов» или диверсантов, которые, по словам украинского правительства, были направлены для того, чтобы сеять хаос и хаос в городе. Независимая проверка отчета невозможна.