Последние новости войны России с Украиной: миллионы без тепла и электричества

25 ноября (Рейтер) — Миллионы украинцев остались без тепла и электричества в пятницу после самых разрушительных российских авиаударов по энергосистеме, при этом жителей предупредили, чтобы они готовились к новым атакам и запасались водой, едой и теплой одеждой.

конфликт

— Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прочного мира на Украине не будет, если Россия выиграет войну, добавив, что западный военный альянс не откажется от своей поддержки Киева.

Силы НАТО приняли участие в учениях в Сувалкском коридоре на севере Польши, в районе между Беларусью и российским эксклавом в Калининграде, и имеют решающее значение для безопасности восточного фланга альянса.

* Германия заявила, что обсуждает с союзником Польшей запрос на отправку подразделений ПВО German Patriot в Украину после того, как глава НАТО указал, что военный альянс может не возражать против такого шага.

— В результате последней российской атаки погибли 11 человек и впервые за 40 лет были остановлены все украинские атомные электростанции.

* Спутниковые снимки НАСА, сделанные из космоса, показали, что ночью она превратилась в темное пятно на земном шаре.

* Первая зима войны теперь проверит, сможет ли Украина продолжать свою кампанию по возвращению территории или смогут ли российские лидеры остановить натиск Киева.

Представитель Международного комитета по делам пропавших без вести сообщил, что во время войны в Украине пропали без вести более 15 000 человек.

[1/3] Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, Бельгия, 25 ноября 2022 г. REUTERS/Joanna Geron

Экономика/помощь

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообещал выделить миллионы фунтов стерлингов в качестве дополнительной поддержки Киеву во время визита в Украину, чтобы обеспечить стране практическую помощь, в которой она нуждается в течение зимы, говорится в сообщении его офиса.

— Министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что необходима дополнительная поддержка Запада, чтобы помочь ему покрыть растущие расходы на реконструкцию после эскалации российских ракетных атак.

Начало экспорта украинского зерна замедлилось после того, как на прошлой неделе при посредничестве Организации Объединенных Наций была продлена сделка, направленная на борьбу с голодом в мире, и представитель Украины обвинил Россию в нежелании ускорить инспекции судов.

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— Дипломат сообщил Рейтер, что представители правительств европейских стран возобновят переговоры об уровне потолка для цен на российскую нефть в пятницу вечером.

— В Кремле заявили, что Россия не планирует поставлять нефть и газ в страны, поддерживающие ограничение цен на российскую нефть, но окончательное решение будет принято после анализа всех цифр.

цитаты:

«Нет никакого разделения и нет никакого разделения среди европейцев, и мы должны сохранить это. Это наша задача номер один в этом году», — сказал Зеленский.

Ким Когхилл. Монтаж Стивен Коутс

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