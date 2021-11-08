Последние новости: глава ФРС Рэндалл Куорлз уйдет в отставку в декабре

Главный экономист Европейского центрального банка сказал, что есть «веские причины» для снижения инфляции в Европе в следующем году, что еще больше оттолкнет политиков от ожиданий рынка относительно повышения ставок в еврозоне в следующем году.

Филип Лейн сказал, что еврозона находится в «совершенно иной» ситуации, чем другие страны, такие как США и Великобритания, где центральные банки заявили, что прекратят покупку активов и, скорее всего, вскоре начнут повышать процентные ставки.

Под воздействием растущего спроса, узких мест в цепочке поставок и более высоких цен на энергоносители инфляция в еврозоне достигла 13-летнего максимума в 4,1 процента в октябре, что намного выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2 процента.

«Этот период инфляции является очень необычным и временным, а не признаком хронической ситуации», — сказал Линь.

«Есть веские основания полагать, что в следующем году инфляция снизится», — добавил он в интервью испанской газете El País.

Европейский центральный банк готовится в декабре решить, какие стимулы он предоставит, покупая облигации и дешевые кредиты банкам в следующем году. Лейн сравнил свое решение с недавними заявлениями Федеральной резервной системы США и Банка Англии о том, что они «сократят» свои покупки активов до нуля.

«Мы считаем, что еврозона не близка к ситуации, когда мы ограничиваем покупку активов», — сказал он, отметив, что инфляция в континентальной Европе была стабильно низкой на протяжении большей части последнего десятилетия, а в США и Великобритании — «выше 2». процентные инфляционные риски в среднесрочной перспективе ».

Доходность государственных облигаций еврозоны выросла в этом месяце до самого высокого уровня более чем за год после того, как инвесторы сочли, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард упустила возможность отказаться от ожиданий рынка относительно повышения процентной ставки в 2022 году.

С тех пор доходность упала, при этом Лагард и несколько членов совета директоров ЕЦБ заявили, что уверены в том, что инфляция снизится в следующем году, что делает повышение ставок в 2022 году «крайне маловероятным». Доходность 10-летних облигаций Италии выросла до 16-месячного максимума в 1,25 процента в начале месяца, но в понедельник была на уровне 0,89 процента.