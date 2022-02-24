четвертый За исключением ведущего Fox News, в основном консервативные СМИ критически отнеслись к российской агрессии.

Когда Владимир Путин начал свое медленное вторжение в Украину под видом Признание «независимости» Донецка и Луганскатолько один комментатор СМИ дал интеллектуальное освещение приключения российского лидера: звезда Fox News Такер Карлсон.

в Вечерний эфир во вторникКарлсон выступал не столько против пропутинской позиции, сколько против нее. Карлсон дал понять, что Путин никогда не ошибался, а значит, и зрителю. Путин никогда не называл Карлсона расистом. пригрозил уволить его. Вы никогда не создавали пандемии, которая вызывала бы изоляцию. Он никогда не учил своих детей критической расовой теории, не производил фентанил и не нападал на христианство. Почему вашингтонский истеблишмент так его ненавидит?

Это был странный путь для Карлсона, который умнее этого. Конечно, Путин избегал многих зловещих и реакционных поступков, которые совершали другие люди и страны. Но доказывать свою невиновность по обвинениям, которые ему никто не предъявлял, — нетрадиционный способ доказать свою невиновность. Я никогда не забивал кошку до смерти голыми руками. Приходит ли с этим добродетель?

Как продолжил Карлсон, ненавистники Путина ненавидят Путина из-за «пограничного спора», который он ведет «со страной под названием Украина». Пограничный спор? В цивилизованном мире страны обычно страдают Представление своих пограничных споров в ООН для облегчения и разрешения конфликта и не сообщать своим партнерам по конфликту о более чем 150 000 хорошо вооруженных солдат. Этой единственной головкой Карлсон настолько пастеризует нарывной конфликт, что его можно влить в пищевод новорожденного без какого-либо вредного воздействия. Пастеризация продолжается, Карлсон утверждает, что Украину не стоит защищать, потому что, по его мнению, это не демократия, он буквально сводит позицию президента Джо Байдена к «плохой Путин, хорошая война».

Подробнее»