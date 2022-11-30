Последние новости из России и война на Украине

По мере распространения разрушений один из непрекращающихся боев в Украине напоминает Первую мировую войну
Зрелище траншей, бесконечной грязи и массовых разрушений, когда из болотистой, заросшей земли торчат только бревна, ассоциируется с Первой мировой войной, но в какой-то части Украины происходят такие же разруха и разруха.
Вот уже несколько месяцев российские и украинские войска ведут бои за контроль над городом Бахмут на востоке Украины, что, по сути, является ключевой частью более крупной битвы за контроль над Донбассом. Донбасс — это регион на востоке Украины, в котором находятся два пророссийских государства, так называемые «републикации», которые, по словам России, она хочет «освободить».
Украинские солдаты из артиллерийского подразделения ведут огонь по российским позициям под Бахмутом 8 ноября 2022 года.
Бюлент Килик | АФП | Гетти Изображений
Некоторые аналитики опубликовали фотографии, сравнивающие разрушение этого района с «Битвой при Вердене» Первой мировой войны, кровавой и жестокой битвой между французскими и немецкими войсками, которая длилась с февраля по декабрь 1916 года.
Одно из самых продолжительных и ожесточенных сражений войны, оно также считается одним из самых дорогостоящих с точки зрения человеческих жизней; По оценкам, и Франция, и Германия понесли сотни тысяч жертв. В конце концов, французские войска выиграли битву, но она стала символом огромных разрушений и человеческих жертв войны.
Прочтите полную историю здесь: Окопы, грязь и смерть: украинское поле боя выглядит так, как будто оно сошло со времен Первой мировой войны
— Холли Эллит
Россия выдвигает инженера на вакантную должность начальника Запорожской АЭС
В среду Москва заявила, что выдвинула главного инженера украинской Запорожской АЭС на должность ее начальника, чтобы заполнить вакантную должность с октября, когда Киев заявил, что российские власти похитили главу станции.
Российские войска с марта оккупировали крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Он не производил электроэнергию с сентября, но его по-прежнему обслуживают украинские сотрудники, которые следят за его безопасностью. В октябре Москва заявила, что поставит АЭС под контроль российских ядерных властей, что, по мнению Киева, является незаконным.
Российское агентство по атомной энергии «Росэнергоатом» объявило, что директором станции станет главный инженер Юрий Чернышук. Украина заявляет, что директор завода Игорь Мурашов был похищен российскими войсками по дороге с завода в октябре.
На этой фотографии, сделанной 11 сентября 2022 года, изображен сотрудник службы безопасности, стоящий перед Запорожской атомной электростанцией в Энергодаре, Запорожье, в разгар войны на Украине.
стрингер | Афп | Гетти Изображений
Позже Мурашова отпустили после того, как российское государственное телевидение показало видеозапись, на которой он якобы признался в «общении с украинскими спецслужбами».
Международное агентство по атомной энергии ООН заявило, что ему разрешили присоединиться к своей семье на территории, контролируемой Украиной.
«Новым директором Запорожской АЭС и первым заместителем генерального директора ЗАО «Эксплуатационная компания Запорожской электростанции» назначен Юрий Черничук», — заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ринат Карча, назвав его «мужественным» преемником.
Получить комментарий Чернышука не удалось.
Украинская государственная атомная энергетическая компания «Энергуатом» заявила в мае, что Россия помешала Черничуку покинуть город Иннергодар, где расположена станция, и взяла его и других сотрудников «в заложники».
С тех пор завод с шестью реакторами неоднократно подвергался бомбардировкам, что вызвало осуждение со стороны Международного агентства по атомной энергии, которое призвало к созданию вокруг него зоны безопасности, чему Москва до сих пор сопротивлялась.
Россия и Украина обвиняют друг друга в бомбардировке завода, расположенного на берегу подконтрольного России Днепра напротив территории, контролируемой Украиной. Киев также обвиняет Москву в сокрытии военной техники на заводе, что Россия отрицает.
— Рейтер
«Похоже, Россия планирует несколько крупных авиаударов», — говорит эксперт по обороне.
По словам старшего аналитика по безопасности и обороне, Россия планирует «несколько очень крупных воздушных атак» на Украину.
«Похоже, что русские готовятся к крупным воздушным атакам. В Твиттере много болтовни, а на авиабазах есть спутниковые снимки… так что может быть большая активность в воздухе», — сказал Майкл Кларк, профессор и бывший генерал. директор РУСИ. Sky News поздно вечером во вторник.
«Русские действительно копают на зиму и готовят окопы. В Херсоне у них мощная оборона», — добавил Кларк.
Украинский солдат в Пахмуте, Донецкая область, Украина, 23 ноября 2022 года.
Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
Аналитик указал, что российские силы, похоже, продвигаются в Донецке, вокруг города Бахмут, где уже несколько недель идут бои.
Он добавил: «Русские бомбят Бахмут около четырех недель и пытаются атаковать его с востока и севера, и кажется, что они добились определенного прогресса с юга от Бахмута».
Он сказал, что бои там будут по-прежнему «очень ожесточенными» и что это «единственное место, где они добиваются успехов».
— Холли Эллит
Ситуация на фронте сложная, говорит Зеленский, и Россия «что-то замышляет»
Украинские танки на линии фронта в Бахмуте в Донецке, Украина, 27 ноября 2022 года. Интенсивные боевые действия вокруг города включают боевые самолеты с обеих сторон, артиллерийские системы, танки и другое тяжелое вооружение, которое используется днем и ночью.
Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную, с тяжелыми боями на востоке, северо-востоке и юге Украины, где, по его словам, российские войска «что-то замышляют».
«Обстановка на фронте сложная. Несмотря на очень большие потери русских, оккупанты все еще пытаются продвинуться в Донецкой области, закрепиться в Луганской области, продвинуться в Харьковскую область, что-то планируют на юге «, — сказал Зеленский. — сказал он в Telegram. Вечер вторника.
Однако он сказал, что украинская оборона держится, не позволяя России наступать.
«Говорили, что возьмут Донецкую область — весной, летом и осенью. На этой неделе уже началась зима. Они поставили туда свою регулярную армию, ежедневно теряют там сотни рекрутов и наемников, используют там баррикады».
Он сказал, что Россия потеряет еще 100 000 солдат и наемников, а «Украина выстоит».
— Холли Эллит
Россия заявила, что ядерные переговоры с США были отложены из-за разногласий
Президент России Владимир Путин принимает участие в 10-м Национальном съезде судей в Москве, Россия, 29 ноября 2022 года. Sputnik/Валерий Шарифалин/Pool через Reuters Вниманию редакторов. Эта фотография была предоставлена третьей стороной.
Валери Шривелин | Спутник | Рейтер
Высокопоставленный российский дипломат заявил во вторник, что Москва отложила запланированный на эту неделю раунд переговоров с США по контролю над ядерными вооружениями из-за вопиющих разногласий в подходах и напряженности вокруг Украины.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что решение о переносе переговоров, которые должны были начаться во вторник в Каире, было принято на политическом уровне. Эта отсрочка знаменует собой еще одну низкую точку в глубоко напряженных американо-российских отношениях и вызывает обеспокоенность по поводу будущего последнего оставшегося соглашения о контроле над ядерными вооружениями между двумя державами.
«Мы столкнулись с ситуацией, в которой наши американские коллеги не только проявили нежелание прислушиваться к нашим сигналам и просчитывать наши приоритеты, но и действовали прямо противоположным образом», — заявил Рябков журналистам в Москве.
Рябков утверждал, что США хотели сосредоточиться только на возобновлении инспекций в рамках нового договора СНВ, и заблокировали просьбу Москвы обсудить детали, касающиеся количества вооружений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Состоявшееся на этой неделе заседание Двустороннего консультативного комитета по Договору было первым более чем за год. Выбор времени переговоров должен был показать, что Россия и Соединенные Штаты по-прежнему привержены контролю над вооружениями и сохранению открытых линий связи, несмотря на эскалацию напряженности вокруг Украины.
— Служба новостей
Западные правительства пытаются договориться о потолке цен на российскую нефть
На этой фотографии, сделанной 13 мая 2022 года, виден топливный бак российской нефтяной компании «Лукойл» в Брюсселе.
Кензо Трипийяр | АФП | Гетти Изображений
Западные правительства хотят ограничить закупочную цену российской нефти на мировом рынке, чтобы ограничить возможности Москвы по сбору средств для войны с Украиной.
План направлен на то, чтобы наказать Россию и в то же время сохранить поток ее огромного экспорта нефти на энергоемкие мировые рынки для сдерживания инфляции.
Но до сих пор странам не удалось договориться о том, каким должен быть предел цены, что отражает разногласия по поводу того, насколько сильно эта схема пытается навредить Москве.
Если они не смогут прийти к соглашению до 5 декабря, вступит в силу полный запрет на российский импорт в ЕС, который ограничит поставки до пикового зимнего отопительного сезона.
— Рейтер
США объявили о дополнительной помощи Украине в размере 53 млн долларов в виде энергосистемы.
ЛИМАН, УКРАИНА — 27 НОЯБРЯ: Вид на поврежденные электрические провода после того, как украинские военные вернули себе контроль над российскими войсками в Лимане, Донецкая область, Украина, 27 ноября 2022 года.
Метин Актас | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи от Соединенных Штатов на сумму 53 миллиона долларов для ремонта электросети в Украине, разрушенной российскими бомбардировками.
Пакет будет включать в себя распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники перенапряжения, разъединители, транспортные средства и другое основное оборудование, согласно информационному бюллетеню Государственного департамента.
Объявление прозвучало в то время, когда миллионы украинцев остались без электричества, многие без воды в результате скоординированных бомбардировок России.
Новая помощь США дополняет 55 миллионов долларов, уже выделенных на поддержку аварийного энергетического сектора.
Кристина Уилки
Аналитики отмечают, что в Москве нарастает тревога по поводу войны и того, чем она может закончиться
Президент России Владимир Путин гримасничает во время саммита Всемирной торговой организации 23 ноября 2022 года в Ереване, Армения.
участник | Новости Гетти Изображений | Гетти Изображений
Политологи из России говорят, что в Москве нарастает тревога, поскольку войскам страны, вероятно, предстоят еще несколько месяцев боев и военных потерь, и они даже начинают задумываться о возможности своего поражения.
Аналитики говорят, что это будет иметь катастрофические последствия для Путина и Кремля, которые вычли глобальный капитал для России, чтобы выиграть войну против Украины, отметив, что в Москве растет беспокойство по поводу того, как будет развиваться война.
«С сентября я вижу много изменений [in Russia] Есть много опасений», — сказала CNBC Татьяна Становая, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, основатель и президент политической аналитической фирмы R Politics.
«Впервые с начала войны люди стали думать о наихудшем сценарии, который Россия может проиграть, и не видят и не понимают, как Россия может выйти из этого конфликта, не будучи уничтоженной. обеспокоены тем, что происходящее — это катастрофа», — сказала она в понедельник.
Прочтите полную историю здесь: «Проиграть — не вариант»: российские аналитики опасаются «отчаявшегося» Путина, поскольку война на Украине затягивается
Читайте предыдущую прямую трансляцию CNBC:
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».