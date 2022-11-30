Последние новости из России и война на Украине

Зрелище траншей, бесконечной грязи и массовых разрушений, когда из болотистой, заросшей земли торчат только бревна, ассоциируется с Первой мировой войной, но в какой-то части Украины происходят такие же разруха и разруха.

Вот уже несколько месяцев российские и украинские войска ведут бои за контроль над городом Бахмут на востоке Украины, что, по сути, является ключевой частью более крупной битвы за контроль над Донбассом. Донбасс — это регион на востоке Украины, в котором находятся два пророссийских государства, так называемые «републикации», которые, по словам России, она хочет «освободить».