Командир российской армии, обвиняемый в причастности к убийству мирных жителей в украинском городе Буча, по всем имеющимся доказательствам повышен в звании с звания полковника.

Министерство обороны России назвало офицера полковником Избеком Оморбековым в заявлении в пятницу, первым присвоив ему это звание.

«За три недели подразделения бригады под командованием полковника Оморбекова отразили более 50 атак противника с применением танков, БМП и тяжелой артиллерии», — говорится в сообщении в Telegram под слоганом «#HeroesZ».

В субботу Министерство обороны Украины написало в Твиттере, что Азатбек Оморбеков из российской 64-й отдельной гвардейской стрелковой бригады получил новое звание.

«к [the] Цивилизованный мир — это палач, убийца, насильник, вор. «Но для [the] Кремль — «герой», добавив, что повышение по службе будет «стимулировать его к совершению новых военных преступлений».

Ранее в этом месяце президент России Владимир Путин присвоил отряду полковника Оморбекова почетное звание «Гвардия».

Великобритания заявила в четверг, что Ввести новые наказания О том, что она назвала «ключевыми лидерами в российской армии — преследованием тех, кто возглавляет линию фронта для совершения этих гнусных действий». Среди них был офицер, командующий российской воинской частью, оккупировавшей Бучу, которую она опознала как подполковника Оморбекова, званием ниже полковника.

Сотни людей были найдены мертвыми В Буче, городе к северу от Киева, после вывода российских войск из города несколько недель назад, в том числе в наручниках. Россия отвергла обвинения в том, что ее силы причастны к убийствам мирных жителей.