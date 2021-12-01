Последние новости: Обама и Фаучи продвигают вакцинацию в клиниках | Правительство и политика

Выступая в Риге, Латвия, во время двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО, Блинкен также отметил, что «существует реальное несоответствие» между вакцинациями в Африке, США и Европе.

«У нас есть уровни вакцинации в Соединенных Штатах, в Европе — 50, 60, 70%, в зависимости от того, кого именно вы считаете. А в Африке — 14, 15% или меньше».

Он отметил, что иногда запаса вакцин может быть уже достаточно для удовлетворения потребностей, но возможность получить вакцины недоступна.

Он сказал, что США работают над решением, которое «вовлекает в игру частный сектор, чтобы помочь решить« последнюю милю », связанную с получением выстрелов и огнестрельного оружия. Сейчас мы применяем это на практике».

Во вторник органы здравоохранения Нидерландов заявили, что вариант омикрона уже присутствовал в Нидерландах, когда Южная Африка предупредила об этом Всемирную организацию здравоохранения на прошлой неделе, добавив страха и замешательства по поводу новой версии вируса короны.

Голландский институт здравоохранения RIVM обнаружил Omicron в образцах, датируемых 19 и 23 ноября. Всемирная организация здравоохранения заявила, что Южная Африка впервые сообщила об альтернативе агентству здравоохранения Организации Объединенных Наций 24 ноября.